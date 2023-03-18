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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şov devam ediyor! İstanbulspor karşısında şık gol, Rachid Ghezzal'ın geri dönüşü...

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#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig
Beşiktaşta Vincent Aboubakar şov devam ediyor İstanbulspor karşısında şık gol, Rachid Ghezzalın geri dönüşü...
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 20:47

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Beşiktaş-İstanbulspor karşılaşmasına Vincent Aboubakar'ın performansı damga vurdu.

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Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 26. hafta maçında Vincent Aboubakar'ın performansı dikkat çekti.

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240 DAKİKALIK SUSKUNLUK SONRASI ŞOV

Beşiktaş'ın devre arasındaki transferlerinden Aboubakar, Süper Lig'deki ilk 4 maçında 240 dakika sahada kalıp gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.

3 hafta önceki Ankaragücü maçında sahne alan yıldız futbolcu, Beşiktaş formasıyla 3. dönemindeki ilk golünü atmıştı.

BAŞAKŞEHİR'İ DE BOŞ GEÇMEDİ

Aboubakar, siftah sonrası 1 hafta sonra oynanan Başakşehir karşılaşmasında da golünü atarak üst üste ikinci maçta ağları havalandırmıştı.

İSTANBULSPOR KARŞISINDA ŞIK GOL

Son 2 maçını boş geçmeyen Kamerunlu yıldız, İstanbulspor karşısında da iyi formunu sürdürmeyi başardı.

Mücadelenin 56. dakikasında sahneye çıkan Aboubakar'ın ceza sahası dışından attığı şık gol çok konuşuldu.

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Beşiktaşta Vincent Aboubakar şov devam ediyor İstanbulspor karşısında şık gol, Rachid Ghezzalın geri dönüşü...

Beşiktaşta Vincent Aboubakar şov devam ediyor İstanbulspor karşısında şık gol, Rachid Ghezzalın geri dönüşü...

3 MAÇTA 4 GOLE ETKİ, 7 YIL SONRA BİR İLK

Böylece Aboubakar, ligde son 3 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Ayrıca Aralık 2021'den u yana ilk kez üst üste üç lig maçında gol atan Vincent Aboubakar, Süper Lig'de Ekim 2016'dan bu yana ilk kez seyircisi önünde ceza sahası dışı golü kaydetti.

GHEZZAL ASSİTLE DÖNDÜ

Sakatlığını atlatan Rachid GHEZZAL, yaklaşık 5 ay sonra siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıktı.

Taraftardan da büyük destek gören Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ın 42. dakikada kaydettiği ilk golde asisti yapan isim oldu.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig

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