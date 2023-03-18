Canlı anlatım: Beşiktaş - İstanbulspor maçı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş 0-0 İstanbulspor

Goller:

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Ghezzal, Gedson, Cenk, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze

İstanbulspor'u Süper Lig'de Aralık 2004'ten bu yana ilk kez konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş, rakibini ağırladığı son 10 maçın yedisini kazandı ve bu galibiyetlerin tamamında gol attı. Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen İstanbulspor, bu rekabetteki en uzun serisini tekrarlamak istiyor. Beşiktaş ile İstanbulspor arasında oynanan son sekiz Süper Lig maçı da karşılıklı gollere sahne olurken; bu süreçte tarafların aldığı beş galibiyette de skor 2-1'di. Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de çıktığı son altı iç saha maçının beşini kazanan Beşiktaş, daha önceki 14 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor.

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BEŞİKTAŞ’TA 2, İSTANBULSPOR’DA 6 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig’in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan konuk ekipte de Okan Erdoğan, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Bunun yanında David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muhammer Sarıkaya ve Valon Ethemi de İstanbulspor'daki sarı kart sınırında bulunan futbolcular.

KARTAL BU SEZON EVİNDE TEK MAÇ KAYBETTİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de iç sahada 12 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü’nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park’taki tek mağlubiyetini aldı.

Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

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DÜDÜK ALİ ŞANSALAN’DA

Beşiktaş ile İstanbulspor arasındaki müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem olacak.

Süper Lig'deki son üç maçını kazanan İstanbulspor, en son 2003/04 sezonunun ilk dört haftasında üst üste dört galibiyet alabildi. Sarı-siyahlılar, bu sezon daha önceki 20 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını da yakalayabilir. İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan İstanbulspor, lig tarihinde bu şekilde üst üste üç galibiyet aldığı tek süreci Mayıs 1997'de yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta birer asist yapan Salih Uçan, Türkiye kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol pası vermek için sahaya çıkıyor. Beşiktaş fomasıyla üst üste üç Süper Lig maçında asist yapan son Türk oyuncu, Haziran 2017'de bunu başaran Caner Erkin'di.

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Görev yaptığı son iki Süper Lig maçında birer gol sevinci yaşayan Vincent Aboubakar, Aralık 2021'den bu yana ilk kez üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırmak istiyor. İstanbulspor'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Kamerunlu forvet, bugüne kadar karşılaştığı 26 takımın 19'una gol atmayı başardı. Süper Lig'de çıktığı son dört maçta dört golde pay sahibi olan İstanbulspor orta sahası Jason Lokilo, 2023 takvim yılında üç karşılaşmada hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu olmak istiyor. Fatih Tekke, İstanbulspor tarihinde Aykut Kocaman'ın ardından Beşiktaş'a karşı deplasmanda Süper Lig galibiyeti alan ikinci teknik direktör olmak istiyor.

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BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.