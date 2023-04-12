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Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıkıyor

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#Beşiktaş#Atletico Madrid#Deprem
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:00

Simeone’nin çalıştırdığı, Griezmann, Morata, Oblak ve Niguez gibi yıldız oyunculara sahip İspanyol devi ile yapılacak karşılaşmanın bilet satış gelirleri, Beşiktaş’ın deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

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Beşiktaş, ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası kapsamında bu akşam İspanya’nın Atletico Madrid takımıyla özel bir maç yapacak. Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

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NTV, Star TV, Eurostar, puhutv’den naklen yayınlanacak maçın biletleri Passolig’den ve Vodafone Park gişelerinden temin edilebiliyor. Kombinelerin geçerli olmayacağı karşılaşma için 162 numaralı locada bulunan koltukların biletleri de satışa sunulacak. Biletlerin fiyatları 180 ile 4 bin lira arasında değişiyor. 

Teknik direktörlüğünü Diego Simeone’nin yaptığı, kadrosunda Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Jan Oblak, Saul Niguez gibi dünyaca ünlü futbolcuların bulunduğu Atletico Madrid, İspanya La Liga’da 3. sırada yer alıyor.

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#Beşiktaş#Atletico Madrid#Deprem

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