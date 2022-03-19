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Beşiktaş-Hatayaspor maçında Necip Uysal sakatlandı!

#Beşiktaş#Necip Uysal#Süper Lig
Beşiktaş-Hatayaspor maçında Necip Uysal sakatlandı

Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor'u evinde ağırlayan Beşiktaş'ta sakatlanan Necip Uysal, oyuna devam edemedi.

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Beşiktaş ile Hatayspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 30. hafta maçında sakatlık yaşandı.

Siyah Beyazlı ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Necip Uysal, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Sağ arka adalesinden sorun yaşayan tecrübeli oyuncunun yerine ikinci yarının başında Serdar Saatçı girdi.

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KARAVELİ'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig’in 29’uncu haftasında 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının 11’inde 5 değişikliğe gitti. Kart cezalısı Ersin Destanoğlu’nun yerine Emre Bilgin’i görevlendiren Karaveli, Umut Meraş’ın yerine Rıdvan Yılmaz, Atiba’nın yerine Josef, Kenan Karaman’ın yerine Larin, Alex Teixeira’nın yerine ise Batshuayi’yi sahaya sürdü.

Kalede Emre Bilgin’i oynatan Karaveli, savunma dörtlüsünü Rosier, Necip Uysal, Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef - Can ikilisini sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Güven Yalçın, solunda Larin’i oynattı. Önder Karaveli’nin gol yollarındaki tercihi ise Batshuayi oldu.

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N’KOUDOU 19 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süredir takımdan ayrı kalan Kevin N’Koudou, Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olan ve yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleyi tamamlayamayan Fransız kanat oyuncusu, sonrasında ameliyat olmuş yaklaşık 3 ay takımdan ayrı kalmıştı. N’Koudou, Hatayspor maçıyla birlikte takıma dönmüş oldu.

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Süper Lig

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