Beşiktaş, Güneş ile hem hücumda hem defansta çok daha güçlü

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Şenol Güneş yönetiminde ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş tecrübeli teknik adam ile Valerien İsmael dönemine oranla hem hücum hem de savunma gücünü arttırdı. Öyle ki İsmael ile çıkılan ilk 11 maçta 20 kez ağları havalandıran Kartal kalesinde 14 gole izin verdi. Güneş ile ise 21 haftada (hükmen galip sayılan Hatay maçı hariç) 40 gol attı, rakiplere sadece 16 gole izin verdi.

ÇOK ATIYOR DAHA AZ YİYOR

Başka bir deyişle Valerien İsmael ile Beşiktaş’ın maç başı gol ortalaması 1.8’ken Güneş’le bu rakam 2’ye çıktı. Asıl dikkat çeken fark ise savunmada yaşandı. Fransız teknik adam takımın başındayken maç başına gol yeme oranı 1.3 olurken, Güneş ile bu ortalama 0.8’e geriledi.

OMAR COLLEY İLE KAYBETMEDİ

Siyah beyazlıların devre arasında kadrosunu Omar Colley ile takviye etmesi de olumlu sonuç verdi. Gambiyalı stoperin görev yaptığı 8 maçta hiç yenilmeyip 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş bu seride sadece 2 gol yedi.

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