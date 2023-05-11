Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Ümraniyesporlu Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Umut Nayir#Beşiktaş#Ümraniyespor
Ümraniyesporlu Umut Nayirden Beşiktaş açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 21:11

HangiKredi Ümraniyespor'un başarılı oyuncusu Umut Nayir, "Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz" dedi.

Haberin Devamı

HangiKredi Ümraniyespor'un başarılı oyuncusu Umut Nayir TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncu, "Tekrar Beşiktaş'ta forma giymek ister misin?" sorusuna "Büyük takım hayali kuran biri değilim. Onu da o mutlulukları da yaşadım. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz" şeklinde yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK GÜZEL GÜNLERİM GEÇTİ

Umut Nayir sözlerini "Bireysel anlamda çok güzel bir sezon geçiriyorum. Milli takım forması giymek nasip oldu bu sezon bu anlamda gayet mutluyum. Maç maç ilerlemekten başka çaremiz yok kredimiz çok az bu yüzden birçok puan hesabı yapıyoruz. Bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alıyorum. Giresunspor'da yakaladığım istiktarı Ümraniyespor'da da yakaladım bunu devam ettirmek istiyorum. Yıllardır kendime birşeyler katmaya çalışan biri olarak tecrübelendim. Türkiye'de transferler hikayalerinde hücum bölgesindeysen kendini gösterirsen eğer transfer tekliflerinde adın geçmeye başlıyor. Ancak şu an önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Büyük takım hayalim var demek istemiyorum. Eyüpspor Süper Lig'e yükselecek mi onların tavrı ne olacak bilmiyoruz. Ancak şu an belirsiz bir süreç var Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz. Milli takımda forma giymek her Türk gencin hayalidir istikrarli hale gelirsem sürekli forma giyeceğimi düşünüyorum." ifadeleriyle tamamladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKim Min-Jae: Napoli şehrine minnettarımKim Min-Jae: 'Napoli şehrine minnettarım'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Umut Nayir#Beşiktaş#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü