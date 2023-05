Ümraniyesporlu Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması!

Haberin Devamı

HangiKredi Ümraniyespor'un başarılı oyuncusu Umut Nayir TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncu, "Tekrar Beşiktaş'ta forma giymek ister misin?" sorusuna "Büyük takım hayali kuran biri değilim. Onu da o mutlulukları da yaşadım. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz" şeklinde yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK GÜZEL GÜNLERİM GEÇTİ

Umut Nayir sözlerini "Bireysel anlamda çok güzel bir sezon geçiriyorum. Milli takım forması giymek nasip oldu bu sezon bu anlamda gayet mutluyum. Maç maç ilerlemekten başka çaremiz yok kredimiz çok az bu yüzden birçok puan hesabı yapıyoruz. Bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alıyorum. Giresunspor'da yakaladığım istiktarı Ümraniyespor'da da yakaladım bunu devam ettirmek istiyorum. Yıllardır kendime birşeyler katmaya çalışan biri olarak tecrübelendim. Türkiye'de transferler hikayalerinde hücum bölgesindeysen kendini gösterirsen eğer transfer tekliflerinde adın geçmeye başlıyor. Ancak şu an önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Büyük takım hayalim var demek istemiyorum. Eyüpspor Süper Lig'e yükselecek mi onların tavrı ne olacak bilmiyoruz. Ancak şu an belirsiz bir süreç var Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz. Milli takımda forma giymek her Türk gencin hayalidir istikrarli hale gelirsem sürekli forma giyeceğimi düşünüyorum." ifadeleriyle tamamladı.

