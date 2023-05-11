Kim Min-Jae: 'Napoli şehrine minnettarım'

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Fenerbahçe'den sezon başı ayrılan ve Napoli ile şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae, İtalya basınına konuştu.

İştE Kim Min-Jae'nin sözleri;

Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum, hislerimi ve mutluluğumu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Çok çalışılmış bir zafer elde ettik. Hayatım boyunca bir daha böyle bir kutlama görebilir miyim, bilmiyorum

ŞEHİRE MİNNETTARIM

Gittiğim her yerde müthiş bir ilgi görüyorum ve doğruyu söylemek gerekirse bu beni biraz rahatsız hissetiriyor. Mesela gittiğim bir restoranlarda menüde yazan fiyatı ödemek istiyorum ama çoğu zaman benden az para istiyorlar. Bunun için Napoli şehrine minnettarım