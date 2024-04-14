Beşiktaş, Fernando Santos'un ismini anında siteden sildi! Serdar Topraktepe'ye 3 yardımcı antrenör

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Beşiktaş’ta büyük umutlarla başlayan Fernando Santos dönemi sadece 97 gün sürdü. Siyah beyazlı yönetim, 8 Ocak’ta 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı. Dün akşam 1-1 sona eren Samsunspor maçından sonra Tüpraş Stadı’nda olağanüstü toplantı yapan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, oybirliği ile Santos’un görevine son verdi. Toplantının ardından kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, Santos’un yerine teknik direktörlük görevinin sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe’ye verildiği bildirildi.

TOPRAKTEPE’YE ÜÇ YARDIMCI

Bu açıklamayla birlikte Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesindeki Futbol A Takım Teknik Kadro bölümünden Fernando Santos ile ekibinin isimleri kaldırılarak, Serdar Topraktepe ve yardımcılığını yapacak olan Hakan Çalışkan, Miguel Peira Montanana ve Barış Gürol’un isimleri konuldu.

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2. KEZ GÖREVDE

Beşiktaş U19 Takımı’nın teknik direktörü olan Topraktepe daha önce Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası 3 maçlığına A takımı çalıştırmış, siyah beyazlılar bu karşılaşmalarda, deplasmanda Rizespor’u 4-0, Hatayspor’u 2-1 yenerken, sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. 47 yaşındaki Topraktepe, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş formasıyla 151 resmi maça çıkmıştı.