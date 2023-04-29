Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ali Şansalan düellosu!

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Hafta başında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un derbiye Ali Şansalan’ın atanmasını istediği yönündeki iddianın ortaya atılmasının ardından MHK’nın söz konusu hakemi görevlendirmesi, yeni bir gerginliğe yol açtı...

G.SARAYLILAR TFF'YE ÇIKARMA YAPTI

Önce Beşiktaş bir açıklama yayınlayarak, derbiye Şansalan’ı istedikleri yönündeki iddiayı yalanladı. Ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret ederek, Şansalan’ın atanmasından rahatsızlık duyduklarını bildirdi.

FENERBAHÇE: KOÇ'UN ÖZEL BİR TALEBİ OLMADI

Özbek'in TFF’ye yaptığı ziyaretten birkaç saat sonra FENERBAHÇE Kulübü resmi siteden bir açıklama yaparak, başkan Ali Koç’un derbi maç ile ilgili TFF’den herhangi bir talepte bulunmadığını bildirdi.

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BEŞİKTAŞ: HAKEMİ DEĞİŞTİRİN

Ve son olarak Beşiktaş, ‘Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere geçit yok’ başlıklı bildiri yayınlayıp şöyle dedi: “Başkanımızın derbiye Ali Şansalan’ı istediği şeklinde aslı olmayan bir iddiayı ortaya atarak kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle atanan Şansalan’ı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır. Sistematik şekilde yıpratılan Ali Şansalan’ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz.”