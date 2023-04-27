Dursun Özbek neden TFF'ye gitti? Galatasaray'ın ziyaretinin iki ana sebebi...

Haberin Devamı

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir çıkarma geldi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gitti.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in TFF’ye gitmesinin 2 önemli ana nedeni var.



1- Ali Koç’un 2.5 saat süren TFF ziyareti



2- Beşiktaş derbisine Ali Şansalan’ın atanması

Beşiktaş’ın derbiyi Ali Şansalan’ın yönetmesi adına baskı yaptığı iddia edilmiş fakat siyah beyazlı kulüpten bu konuyla ilgili net bir yalanlama gelmişti.

ALİ KOÇ TFF'Yİ ZİYARET ETTİ İDDİASI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticilerden Ahmet Ketenci'nin, hakem yönetimleriyle alakalı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi Riva'da ziyaret ettiği iddia edilmişti.

Haberin Devamı

Söz konusu görüşmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Mehmet Büyükekşi’ye dosya sunduğu, dosyada hem saha hem de VAR'da görevli hakemlerin yaptığı hatalara yer verip şikâyetlerini dile getirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: ALİ KOÇ'UN VE KULÜBÜMÜZÜN İKİ MAÇI İLE İLGİLİ HİÇBİR GÖRÜŞÜ OLMAMIŞTIR



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı;



Bugün, TFF tarafından yapılan hakem atama duyurusunun ardından oluşan gündeme dair bu açıklamayı yapıyoruz.

Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş- Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan’ı Başkanımız Ali Koç’un talep ettiği gündemi, bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur!

Başkanımız Ali Koç’un ve Kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabi ki olmamıştır!

Fenerbahçe'nin hakemlere dair tek gündemi: Adana Demirspor, Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında Takımımızın hakemler ve VAR eliyle yarıştan kopartılmaya çalışılması, bu konuda kimlerin etkisinin ve yönlendirmesinin olduğu, bu konunun sorumlularının vereceği hesaptır!

Haberin Devamı

Adı geçen hakem ile ilgili değişmeyecek tek yorumumuzu 17 Ekim 2021 tarihinde Takımımızı şampiyonluk yarışından koparmak adına ortaya koyduğu maç yönetiminden sonra yapmış ve bu konuyu kapatmıştık!

Bu konuda manipülasyon yapan, Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle derbi maçta kendisine fayda sağlamaya çalışanların dikkate alınmamasını kamuoyundan rica ediyoruz.