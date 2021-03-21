Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çılgına döndü! Derbide hakem kararı ve kaçan gol sonrası...

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında hakem kararları ve teknik adamların tepkileri dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Serdar Aziz, Aboubakar ile girdiği ikili mücadelenin ardından yer kaldı ve hakem faul çaldı. Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın ise hakem Halil Umut Meler'e uzun süre tepki gösterdi.

Mücadelenin 16. dakikasında ise Larin'in Osayi-Samuel'e yaptığı harekete faul çalınmasıyla birlikte Sergen Yalçın bir hayli sinirlendi. Yedek kulübesinde Yalçın ve yardımcılara, karşılaşmanın 4. hakemine serzenişlerde bulundu.

F.BAHÇE CEPHESİNDEN DE TEPKİ

Maçın 31. dakikasında ise Samatta'nın, Vida ile girdiği hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Başta Luiz Gustavo olmak üzere sarı-lacivertli oyuncular, hakeme tepki gösterdi.

HAKEMİ KARARLARI TARTIŞILDI

Karşılaşmada Halil Umut Meler'in çaldığı ve çalmadığı düdükler, iki takım taraftarları tarafından da çok konuşuldu. Kararlar hakkında sosyal medyada ciddi sayıda paylaşımlar yapıldı.

EROL BULUT'TAN SERT UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise ilk yarıda yakalanan hızlı hücum şansının değerlendirilmemesinin ardından sinirle yedek kulübesinden fırladı ve oyuncuları sert bir şekilde uyardı.

MAÇ ÖNCESİ 'HAKEM AÇIKLAMASI' DÜELLOSU

Derbi öncesinde iki cepheden de hakemle ilgili çarpıcı paylaşımlar yapılmıştı.

İlk olarak Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Twitter'dan ''İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, ‘’VAR’’ olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!'' sözlerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT

Bunun üstüne Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Erol Kaynar'ın tweetini alıntılayarak ''Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR’dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!'' cevabını vermişti.