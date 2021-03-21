Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Beşiktaş, 48. dakikada Domagoj Vida ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Rachid Ghezzal oldu.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise sahneye Ozan Tufan çıktı ve skoru dengeye getiren golü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Ligdeki galibiyet serisi 6 maçta kalan Beşiktaş'ın puanı 64 oldu. Fenerbahçe ise 59 puana yükseldi.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1) Beşiktaş - 64 puan(-1)

2) Galatasaray - 61 puan

3) Fenerbahçe - 59 puan

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Serdar Aziz'den sıyrılan Aboubakar'ın zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ghezzal'ın ortasında ceza sahasında Valencia'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

26. dakikada Ljajic'in pasıyla solda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ama kaleci Altay topu kornere çeldi.

27. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

37. dakikada Samuel-Osayi'nin pasıyla panaltı noktasının sağında müsait durumda topla buluşan Nazım'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Adem Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Sangare, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta