Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında penaltı bekledi! Eski hakemler ne dedi? 'Bunun affı yok'

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-2 kazandı.

Eski hakemler, Ali Şansalan'ın yönettiği maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

SEMİH KILIÇSOY'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bülent Yıldırım: Ben çıktığını düşünüyorum. Tespiti zor olsa da arada yeşil zeminde boşluk gördüm. VAR bunu gördüğü için golü iptal etmiş, bence doğru karar.

Deniz Çoban: Yanlış bilinen bir şey de var. Gol çizgisi teknolojisi olsa da tespit edebileceği bir şey değil bu. Gol çizgisi teknolojisi sadece iki direk arasına bakıyor. Oyun alanına giden toplarda böyle bir şey yok.

Bahattin Duran: Elimizdeki bu imkanlarla çok az da olsa top çizgiyi terk etmiş gibi geliyor. 'Geliyor, sanki' gibi falan VAR'da çalışmaz öyle.

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MULEKA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: Burada mükemmel bir açıya geldiği için ben hakemi kutlarım. Bence pozisyonu görüyor. Görmese bu pozisyonu atlama ihtimali çok yüksek. Topa defans oyuncusu bir hamle yapmış, ayağının dışıyla gelmiş ve topa zamanında vurmuş. Hakemi kutluyorum, devam kararı doğru. İkili mücadele esnasında koluna sekip geliyor. Necip Uysal pozisyon incelensin diye çok sert bir faul yaptı ve itiraz var. Burada sarı kart çıkmaması yanlıştı. Devam kararı mükemmel.

Bahattin Duran: Benim için devam kararı net. Burada bir ihlal yok. Necip Uysal'ın yaptığı hareket, oyun hızlıca dursun diye o faulü yaptı. Taban yukarıda.

Deniz Çoban: Necip Uysal'ın faulünde her şeyden önce umut vadeden atak. Necip Uysal'ın gelişi kontrolsüz, Necip Uysal sarı kartı hak eden bir itiraz yapıyor. Ali Şansalan'ın maçtaki en belirgin hatası buydu. Bunu atlamaz Ali Şansalan tecrübesindeki hakem. Rizeli oyuncu ayağının dışıyla topa bir teması var. Top gidiyor, oyuncu uzanan ayağa takılarak düşüyor. Çok riskli hamle ama temiz bir müdahale. Kendi vurduğu top koluna geliyor, kolları doğal konumda.

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CENK TOSUN'UN ŞUTUNDA ELLE OYNAMA VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Biriside 'baştan sona lacivertli oyuncunun hareketlerini takip ederseniz, sağ elinin konumu vücudunun konumuna uygun dengeyi sağlamak için uzanmış. Toptan elini kaçırmaya çalışırken burada yakalanmış' diye düşünebilir. İtiraz edemeyiz. Bu el omuz hizasının üzerinde yakalanmışsa bunu doğal kabul edemiyoruz. UEFA'nın tanımı bu. Önceden metin olarak yazıyordu, metni sadeleştirmek için çıkardılar ama hala uygulanıyor. Omuz üzerindeki el ve kol doğal kabul edilmiyor. VAR için net bir kanıt. Bu el buraya kalktıysa affı yoktur. VAR'ın da hata yaptığı fikrindeyim.

Bülent Yıldırım: Cenk Tosun'un şutunda top bir defans oyuncusundan sektikten sonra bir diğer arkadaşına geliyor. Cenk Tosun bir penaltı olduğunu düşünüyor. Ele temas olduğu kesin. Teoride beklenmedik bir top, takım arkadaşından çarpma. Bu tarz pozisyonlarda sizin beden diliniz doğal olacak ki, 'beklenmedik top' diyerek devam edelim. Bu el omuz seviyesi üzerinde kalkmış mı? Evet. O zaman teorik olarak biz bunun doğal konumda olduğunu tespit edemeyiz. Top sekse de takım arkadaşından gelse... Buradan bir penaltı kararı çıkması gerekirdi. Bedeni toparlayamadığı için oyuncu inanılmaz bir şekilde omuz seviyesinin üzerinde bu topla oynamış oldu.

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Bahattin Duran: Ben de penaltı olduğunu düşünüyorum. VAR müdahalesi soru işareti. Bu çok doğal gelmedi bana. VAR müdahalesine daha yakınım.