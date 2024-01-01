×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Son dakika: Beşiktaş, yeni hocasıyla prensip anlaşmasına vardı! Siyah - beyazlılarda teknik direktör Bruno Genesio'nun sözleşmesi de belli oldu...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Bruno Genesio#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaş, yeni hocasıyla prensip anlaşmasına vardı Siyah - beyazlılarda teknik direktör Bruno Genesionun sözleşmesi de belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 11:35

Son dakika haberleri: Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Siyah - beyazlıların deneyimli çalıştırıcıyı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi, Genesio'yu cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında takımın başında görmek istiyor.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de topladığıo 29 puanla 5. sırada yer alan ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından hoca arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme Slaven Bilic, Oliver Glasner ve Bruno Genesio isimleri gelmişti. Görüşmelerini yapan siyah - beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GENESIO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Son dakika: Beşiktaş, yeni hocasıyla prensip anlaşmasına vardı Siyah - beyazlılarda teknik direktör Bruno Genesionun sözleşmesi de belli oldu...

Ağırlığı yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı.

KASIMPAŞA MAÇINDA KULÜBEDE OLMASI İSTENİYOR

Beşiktaş'ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor.

Haberin Devamı

1.5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Son dakika: Beşiktaş, yeni hocasıyla prensip anlaşmasına vardı Siyah - beyazlılarda teknik direktör Bruno Genesionun sözleşmesi de belli oldu...

2015-2016 / 2018-2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020 / 2020-2021'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021 / 2023-2024 dönemlerinde Fransa'da Rennes'i çalıştıran Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.

Gözden KaçmasınSergen Yalçın, her şeyi Spor Arenaya anlattı Beşiktaştan teklif aldı mı Her zaman emrindeyimSergen Yalçın, her şeyi Spor Arena'ya anlattı! Beşiktaş'tan teklif aldı mı? 'Her zaman emrindeyim!'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Bruno Genesio#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!