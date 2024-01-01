Son dakika: Beşiktaş, yeni hocasıyla prensip anlaşmasına vardı! Siyah - beyazlılarda teknik direktör Bruno Genesio'nun sözleşmesi de belli oldu...

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de topladığıo 29 puanla 5. sırada yer alan ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından hoca arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme Slaven Bilic, Oliver Glasner ve Bruno Genesio isimleri gelmişti. Görüşmelerini yapan siyah - beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GENESIO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Ağırlığı yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı.
KASIMPAŞA MAÇINDA KULÜBEDE OLMASI İSTENİYOR
Beşiktaş'ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor.
1.5+1 YILLIK SÖZLEŞME
2015-2016 / 2018-2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020 / 2020-2021'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021 / 2023-2024 dönemlerinde Fransa'da Rennes'i çalıştıran Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.