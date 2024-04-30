Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfer seferine çıktı! Almanya'da temaslar...

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Almanya'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı final maçlarında yeni sezon ile ilgili temaslarda bulunacağını ifade eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Biliyorsunuz yarı finaller ve final maçları bütün futbol camiasının bir araya geldiği yerler. Birçok kulüp, sporcu temsilcisi ve sportif direktörle görüşme fırsatım olacak. Bu çerçevede Beşiktaş olarak temaslarımızı sürdüreceğiz ve bu temaslarımızın olumlu neticelerin olmasını düşünüyorum" dedi.

"AL-MUSRATİ ÇOK ÜZGÜN"

Hafta sonu oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Çok iyi hazırlanıp çıktığımız bir maçtı. Çok erken bir kırmızı kart gördük. Sporcumuz Al-Musrati fevkalade üzgün. Çünkü takımını uzun süre yalnız bıraktı. Tabii sporda bunlar olabiliyor, istemeden de bu hareketlere neden olabiliyorsunuz, buna o açıdan bakmak lazım. Tabii ki de netice bizim için son derece üzücü" diye konuştu.

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"BEŞİKTAŞLILAR MÜCADELEYİ VE SABRI BİLEN BİR CAMİADIR"

Beşiktaş olarak Türkiye Kupası hedefine iki maç kaldığını hatırlatan Arat, "Beşiktaş mücadelesine devam edecek. Bizim önümüzde bir Türkiye Kupası hedefimiz var. O hedefimize sadece iki maç kaldı. İnşallah salı günü Ankaragücü'nü yeneriz ve finale kalırız. Finalde de artık 90 dakika ne netice gösterirse bu hedefimizden henüz şaşmış değiliz. Takım eskiye nazaran toparlandı. Zor bir sezon geçiriyoruz, taraftarımız fevkalade üzgün. Ama Beşiktaşlılar her zaman mücadeleyi ve sabrı bilen bir camiadır. Hiçbir zaman başını yere eğmeyecektir. Biz de onun için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım büyük bir mücadele içinde olacağız" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

Teknik direktör çalışmaları hakkında da konuşan Arat, şunları söyledi;

"Teknik direktör konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ama bizim önceliğimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. O döneme kadar teknik direktör ismi telaffuz etmeyeceğiz."

"TRANSFERLERİ TEKNİK DİREKTÖR VE SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

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Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Hasan Arat, "Taraftarımızın beklentisini anlayabiliyorum. Biz önemli iki star transfer ettik. Bunlar dünyaca önemli sporcular. Yeni sezonda da çalışmalarımızı yapıyoruz ama bunu Teknik Direktör ve Sportif Direktörümüzle birlikte yapacağız" dedi.

"SEÇİM TARİHİ YAKINDA AÇIKLANIR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşme sonrası Büyükekşi'nin Beşiktaş ile görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Arat, şunları söyledi:

"Hayır bu kulüpler birliğindeki toplantılara katıldım. Biz görüşlerimizi tüm kulüplerimizin içinde beyan ettik. Sanırım önümüzdeki günlerde kongre tarihi konusunda gelişmeler olabilir. Her kulüp kendi imzasını ayrı ayrı yolluyor. Dolayısıyla hangi kulüplerin imza attığını bilmiyorum. Beşiktaş'ın tavrı gayet nettir. Biz çok adaylı demokratik bir seçim olması gerektiğine inanıyoruz. Kurulların da seçimle gelmesine inanıyoruz. Bu tartışmanın artık Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyoruz. Vakti gelince seçim en doğru karardır. Bunun tarihi de hukuki gerekçelerle yakında açıklanır."

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"HER TÜRK VATANDAŞI GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİĞİ TAKDİRDE ADAY OLABİLİR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olacağı yönünde sorulan soru üzerine Arat, "Herkes aday olabilmeli. Mehmet Bey de aday olabilmeli, başkaları da aday olabilmeli. Bu demokratik olmalı. Yani demokratik seçim Türk futbolu için gayet sağlıklıdır. Kimsenin aday olmasını engelleyemezsiniz. Her Türk vatandaşı gereğini yerine getirdiği takdirde aday olabilir" şeklinde konuştu.