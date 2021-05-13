Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den futbolculara şampiyonluk mesajı: Bu işi bitireceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen törende futbol takımı, teknik ekip ve personel ile bayramlaştı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Çebi, siyah-beyazlıların şampiyonluğa ulaşacağına inandığını ve Türkiye Kupası ile birlikte iki kupada da zafere ulaşacaklarını dile getirdi.

İşte Çebi'nin açıklamaları;

Şampiyonluk bir zaferdir. Zaferler önce istekle, istemeyle, sonra da birlik ve beraberlikle olur. Uzun bir sezon yaşadık, bu sezonda birçok arkadaşımız maalesef sakatlandı. Belki 10-15 milyonluk camia için bu kupayı alacaksınız. Kesinlikle başaracağınızdan en ufak bir şüphem yok.

Hocamıza ve ekibine candan teşekkür ediyorum, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, yönetici arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işiydi, son noktayı cumartesi koyup, salı günü de kupayı alıp, bu işi hepimiz için bitireceğiz arkadaşlar.

Önemli olan sonuçlardır, arada yaşananların bittikten sonra önemi yoktur. Sadece konsantre olup, rahat olup, maçı alıp buraya gelmekten başka dileğimiz yok, bunu da başarabilecek bir takımsınız, aldığınız maçlar ortada. Başarılar diliyorum.

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