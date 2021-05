Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ölene kadar araştıracağım!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bayramlaştı. Çebi, 2-1 yenildikleri Fatih Karagümrük ve cumartesi günü oynanacak şampiyonluk maçlarını değerlendirdi. Karagümrük’e yenildikleri maçta rakip oyuncu ve teknik direktörlerinin aşırı sevinçlerine anlam veremediğini söyleyen Çebi, "Karagümrüklü futbolcuların aşırı sevinçlerinin ölene kadar çok takipçisi olacağım" dedi.



Yaşanan son iki maçı talihsizlik olarak gördüğünü belirten Ahmet Nur Çebi, Göztepe’yi yenerek şampiyon olacaklarını ifade etti. Galatasaray-Malatyaspor maçına da değinen Çebi, "Malatya’nın hiç bir şekilde ’averaj takımı’ olmayacağını belirterek, "Malatya şehri yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Malatyaspor’un o gün elinden gelenin en iyisini yapcağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları şu şekilde:



"KARAGÜMRÜKLÜ FUTBOLCULARIN AŞIRI SEVİNÇLERİNİN ÖLENE KADAR ÇOK TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"



"Tabii ki bu tür dönemler çok konuşulan ve yorumlar yapılan bir dönem değil. Ancak bazı olaylara değinmek istiyorum. Birisi, sevgili Karagümrüklü sporcuların maç günündeki başarılarına ve olaylara değinmek istiyorum. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar, şartlar ne olursa olsun. İyi oynadılar ve kazandılar. Takdir etmemek mümkün değil. Her futbolcu gol attığında takla atabilir, sevinebilir. Takım halinde başardıkları için birbirlerine sarılıp sevinebilirler. Ancak soyunma odasında yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Ben de şunu belirtmek isterim ki ’düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz?’ Bunu merak ediyorum ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işin takipçisi olacağım. Soracağım, soruşturacağım. Bu kutlamanın sebebi ne idi. Bir futbolcunun gol attıktan sonra takla atması, hocasının sevinmesi, birbirine sevinmesi çok doğal. Bunun tersini düşünmek bile istemiyorum. Ama kutlama nedenini bilmiyorum. Ben herhangi bir konu bilmiyorum, merakımı gidermek istiyorum. Bu nedenle takipçisi olacağım. Bilsem zaten söylerim. Kendileri de bunu açıklayabilirler."



"MALATYASPOR HİÇ BİR ŞEKİLDE AVERAJ TAKIMI OLAMAZ"



"Her ne hikmetse ligin sonuna doğru gelindiğinde sürekli hoş olmayan başka şeyler konuşuluyor. Takımların mücadelelerinde müdahaleler olduğuna ilişkin sözler oluyor. Malatya, Anadolu’nun mert karakteridir. Malatyaspor hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrinin yıllar boyu üzerinde averaj takımı yükünü taşımak istemez. Malatyaspor’un Galatasaray karşısında elinden gelenin en iyisini yapacağına şüphem yok. Malatya’nın hiçbir şekilde ’averaj takımı’ olarak adlandırılacağına inanmıyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımızın söylenenlere inanmamalarını istiyorum."



"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR AMA EN ÇOK MAĞDUR EDİLEN BİZİZ"



"Önemli bir virajdayız. İzmir’e şampiyon olmak için gidiyoruz. Bu bizim hakkımız ve bu kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzülüyoruz ama lig de çok renklendi. Tarihte bu kadar renklendiğini hatırlamıyorum. Bu sene de geçen sene de herkes hakemler tarafından mağdur edildiğini ifade eder. Ateş düştüğü yeri yakar ama en çok mağdur edilenin biz olduğumuzu söylemek istiyorum. Galatasaray maçında hakemin verdiği bir karar var, hocamız da ’Süpermen nasıl gördü’ diyor. Atiba, yarım metre içeriden çevirdi. Aut olarak gösterilen pozisyonun zararı oldu bize. Karagümrük maçında Necip’e yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu düşünüyoruz. Buna benzer birçok şeyi üst üste koyabilirsiniz. Hakemler maalesef takdir haklarını Beşiktaş’ın karşısındaki takımlara kullandılar ve bundan da başkaları karlı çıktı. Umarız ligde şampiyon olacağımız son maçta hakemlerimizin bu tür hatalara vesile olmamalarını diliyorum. Kasıt yok ama hata yapmaya da hakları yok. ’Hakemdir, insandır’ yok. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğinizi aldığınız zaman hatadır diyor musunuz"



"BİR 90 DAKİKA SONUNDA BU SEZONUN ŞAMPİYONU OLACAĞIZ"



"Bir 90 dakika sonunda bu sezonun şampiyonu olacağız. Biz bu işi bitirmeye gidiyoruz. Ben onlara moral vermeye geliyorum ama onlar bana moral veriyor. Yönetici arkadaşlarım da bugün daha moralli. ’Takmayın kafaya başkanım, biz 2 kupayı birden alıp geleceğiz’ dediler. Sakatlık, bu işin fıtratında var. Başka takımlarda ligin başında oldu, bizde de bu dönemde yaşandı. Geride kalanlar, sakatlıkları olan arkadaşlarının mücadelesini hatırlayarak mücadele edecekler.



Çocuklarımızın öyle ekstra bir prime ihtiyacı yok ama prim konusu bizim aramızda olan bir durum. Ama her zaman verdiğimizin biraz fazlasını verdik."



"O’NA MI DÜŞMÜŞ BU İŞİ TAKİP ETMEK"



"Sezon bitiminde kupayı almaya yakın, herkes bir şekilde can havliyle yanlış şeyler yapıyor. Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor. O’na mı düşmüş bu işi takip etmek. Boş gezenin boş kalfası. Sana yakıştı mı bunu takip etmek. Yakışmış demek ki. Herhalde kendilerine tavsiyede bulunuyorlar demek ki iletişim ekibinden."



"MALATYASPOR’UN ŞEREFİYLE OYNAYACAĞINI BİLDİĞİMİZ İÇİN İÇİMİZ RAHAT"



"Bu saatte kavganın yeri yok. Bu saatte işimiz maçı almak. ’Malatyaspor’un şerefiyle oynayacağını bildiğimiz için içimiz rahat."



"RAKİPLERİMİZE BURADAN BAYRAM MESAJI OLSUN, SERGEN HOCAMIZIN MORALİ ÇOK İYİ"



"Hocanın morali bugün çok iyi. Rakiplerimize buradan bayram mesajı olsun, Sergen hocamızın morali çok iyi. Bunları bekleyip beklemememizin önemi yok. Biz ümit etmiyorduk ama futbolun içinde bu var. Başından bu yana yorumcular bizim bu noktada olacağımızı beklemiyordu. Burada olmayacağımızı ümit edenler vardı. Bunu bitirdik bir kere ve buradayız. Bu takım için neler söyleniyordu, şimdi başka şeyler konuşuluyor. Ben futbolcularıma ve hocama, bu sezon için çok teşekkür ediyorum. Sezon başı konuşulanlara bakınca, şimdiki durum nedeniyle teşekkür ediyorum. İnsanlık vicdanlı ve adaletli olmayı gerektirir. Bu temel kuraldır. Geçmişte de bize çok haksızlık yapıldı. Gereken cevabı biz sahada vereceğiz. Beşiktaş Kulübü olarak yasalara ve kurallara uymak zorundayız. Buna hassasiyet gösteriyoruz. Şampiyon olduğumuz takdirde tabii ki taraftarımızın kucaklaşmak isteyeceğini anlıyorum. Ama bir başka sahadan ziyade, kendi sahamızda şampiyonluk kutlamak isteriz. Göztepe karşısında şampiyonluk elde etmemiz halinde, sahamızda kutlama yapmak isteriz. Orası, Göztepe’nin mabedi ve orada şampiyonluk kutlamayız. Ama herhalde, Karagümrük’ün soyunma odasında sevindiği gibi, futbolcular da soyunma odasında sevinebilir. Ama aleni şekilde sahanın ortasında bayrak dikmenin peşinde değiliz. Başkasına nazire olsun diye yaşamıyoruz."



"GÖZTEPE’NİN DE KİMSENİN AKLINDA ŞÜPHE KALMAYACAK ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİNE İNANIYORUM"



"Göztepe, Türkiye’nin en önemli camialarından birisidir ve onların da kimsenin aklında şüphe kalmayacak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum."



"Türkiye Kupası Finali’nde kupa gelecek zaten. Orada da yaşanması gerekeni yaşayacağız ama abartmayacağız."