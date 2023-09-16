×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Tüzük yenilenmezse tüm amatör şubelerin faaliyetleri durdurulur

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Tüzük yenilenmezse tüm amatör şubelerin faaliyetleri durdurulur
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 07:00

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, üyelere tarihi bir uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü’nde, yeni Spor Yasası hükümlerini kapsayan maddelerin oylanacağı tüzük tadil kongresi yarın yapılacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi, tüzük değişikliğinin kulüp için hayati önem taşıdığını belirterek, “Oylamaya sunacağımız maddelerin yüzde 80-90’ı yeni Spor Yasası’nın tüzüğümüze işlememizi emrettiği hükümler. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. Bu noktada bize düşen; tüzüğün Spor Yasası doğrultusunda değiştirilmesi, aksi halde basketbol, voleybol, ne kadar amatör faaliyet varsa hepsi durur. Beşiktaş Kulübü üyelerinin gelip bu kongreye katılmasını ve olumlu oy vermesini önemsiyorum. Şu anda benim için birinci öncelik bu” dedi.

Gözden KaçmasınBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Galatasarayın transferleriyle ilgili şüphelerim varBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Galatasaray'ın transferleriyle ilgili şüphelerim var'Haberi görüntüle

BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK

Çebi, Beşiktaş Dergisi’nin eylül sayında yer alan yazısında da, “Transfer ettiğimiz futbolcuların ne kadar kıymetli olduklarına yarışacağımız tüm kulvarlarda Beşiktaşlılar şahit olacaklardır. İnanıyoruz ki bu takım şampiyonluğu göğüsleyecektir” dedi

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!