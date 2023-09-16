Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Tüzük yenilenmezse tüm amatör şubelerin faaliyetleri durdurulur

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Beşiktaş Kulübü’nde, yeni Spor Yasası hükümlerini kapsayan maddelerin oylanacağı tüzük tadil kongresi yarın yapılacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi, tüzük değişikliğinin kulüp için hayati önem taşıdığını belirterek, “Oylamaya sunacağımız maddelerin yüzde 80-90’ı yeni Spor Yasası’nın tüzüğümüze işlememizi emrettiği hükümler. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. Bu noktada bize düşen; tüzüğün Spor Yasası doğrultusunda değiştirilmesi, aksi halde basketbol, voleybol, ne kadar amatör faaliyet varsa hepsi durur. Beşiktaş Kulübü üyelerinin gelip bu kongreye katılmasını ve olumlu oy vermesini önemsiyorum. Şu anda benim için birinci öncelik bu” dedi.

BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK

Çebi, Beşiktaş Dergisi’nin eylül sayında yer alan yazısında da, “Transfer ettiğimiz futbolcuların ne kadar kıymetli olduklarına yarışacağımız tüm kulvarlarda Beşiktaşlılar şahit olacaklardır. İnanıyoruz ki bu takım şampiyonluğu göğüsleyecektir” dedi

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