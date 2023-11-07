Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, seçimlerde aday olmayacak!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Duygusal anlar yaşayan ve toplantı esnasında sık sık gözlerinin dolduğu görülen Çebi, yeni yapılacak seçimde aday olmayacağını duyurdu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

Toplantının sonucunda soru almayacağım. Daha sonra sizlerle geniş bir ortamda tüm sorularınızı 1 hafta 10 gün içerisinde cevaplayacağım.

YÜZDE 68 OY İLE GELDİK

Bu kulübe ikinci başkan olarak geldik. 7. yıl ikinci başkanlıkta, FEDA döneminde icralar ve mali sorunlarla boğuşurken, futbol şubede başkanlık yaptığım dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarında namağlup sürecimiz oldu. Sonra 1 yıl ara verdim. Başkanlık koltuğuna talip olduk. Beni bu göreve layık gördüler. Yüzde 68 oy ile göreve geldik. Yine aynı şeylerde karşılaştık. FEDA dönemine benzer sıkıntılar, artarak oluşmuş sıkıntılarla mücadele etme gereği duyduk.

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4 KUPA KAZANDI

Pandemide herkes evinde otururken biz bir şekilde çalıştık ve en zor dönemde 4 tane kupa kazandık.

ADAY OLMAYACAĞIM

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var.

MORAL BOZMAK İSTEMEDİM

Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Aday olmamayı açıklamadım, takımın ve çalışanların moralinin bozulmasını istemedim.

SEÇİM KARARI ALDIĞIM GÜN...

Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kolay bir süreç değil.

DUVARLARI YUMRUKLADIM

Taraftarları çok iyi anlıyorum. Her maç bittiğinde kapıları, duvarları yumrukladım.

PALAVRA ATMAYIN

Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli.

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TEK BEN VARDIM

Eğer başkanınızı, yönetiminizi dışarıya karşı zayıf gösterirseniz, 'Masaya yumruğu vursun' dediğiniz başkanı zayıf göstereceğinizi bilmeniz gerekirdi. Yeni başkanımıza sahip çıkacağız. TFF bu ortamı kendine hak görmüştür, bizi zafiyet içinde görmüştür. TFF başarısızdır, bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk ben söylemiştim. Hakemlerle birlikte gitmeleri gerektiğini söyleyen tek ben vardım. Bunu Beşiktaş başkanı olduğum için yaptım.

TFF PARMAK SALLAYAMAZ

TFF parmak falan sallayamaz. Ben sokaktaki insan gibi hareket edemem. 'TFF Başkanı'na sordum ve 'Kulağa eğilip ne dedin?' dedim. 'Vallahi billahi bir şey demedim' dedi. TFF Başkanı statta parmak sallamadı. 5 dakika bekle, devre arasını. Hatalıdır. Sen de elini kolunu tribünlere sallayamazsın. Bazen yutmayı bileceksin. Bu arkadaş bilmiyor, yutmuyor. İnşallah bu camia benden sonra nasıl yutturacaksa, yutturur.

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BUNLAR BEŞİLTAŞLI DEĞİL

Transferde arkadan dolaşmam. Bir futbolcunun maaşını 2 ay ödemezseniz, o futbolcu gider! Bunu biliyor musunuz? Bugün itibariyle kimsenin alacağı yok. Keşke sportif başarı da olsaydı, yapamadık. Küfür, hakaret neyin nesi? Bu azınlığı içinizden temizleyin. Size vasiyetimdir. Kimse çocuklarıma küfür edemez, gece yarısı telefon açamaz! İşiniz benimle! Ben buradayım! Eleştirileri kabul ederim. Hakaret ve küfür, caydırarak buradan gönderme politikasıdır. Şu azınlığı yalvarırım temizleyin. Bunlar Beşiktaşlı değil. Ayın 1'ine kadar buradayım. Benden gelip özür dilemelerini bekliyorum. O saate kadar özür dilemeyen herkesin bundan sonra takipçisi olacağım.

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BEN KAVGA EDERKEN...

Anti demokratik bir şey, süreli para cezası! ne yapmaya çalışıyorsunuz? Benden sonra gelen hesabını sormak istiyorsa, beni de yanına alarak sorabilir. Ben sordum arkadaşlar. TFF ile ben kavga ederken, diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi hepsi bağırıyor. Bugün bağıranlar neden bağırıyor? Erkenden silah çekiyorlar. Futbol ona, buna baskı yapmaksa; ben başarılı olamadım. Ben mücadelemi verdim, sadece TV'de şov yapmadım. Hala da pişman değilim. Popülist davranmadım.

HELALLİK İSTİYORUM

Tüm camiaya teşekkür ediyorum. 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden, huzurlarınızda hak talep ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bu onurlu görevi bana yaşatan tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Biz tarlayı temizledik, bu sene de ektik. Gelenlere de toplamak kalıyor. Tek bir felsefem var. Beşiktaş'tan alınmaz, Beşiktaş'a verilir. Küfür edenler hariç, komplo kuranlar hariç, herkese hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de helallik diliyorum

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