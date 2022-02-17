Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Benim hocam var, Şenol Güneş gündemde yok'

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi siyah beyazlılar ile anılan Şenol Güneş’le bugüne kadar bir görüşme yapmadıklarını, eski futbolcuları Burak Yılmaz ile ilgili de bir tasarrufları olmadığını söyledi. Çebi son oynadıkları Adana Demirspor maçında rakip takım başkanı Murat Sancak’ın eylemlerine ve konuşmalarına da tepki gösterdi. Başkan Çebi “Beşiktaş’ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş’a gidiyor” diyen Sancak için “Kendisine basın sözcülüğü görevi verdiğimi hatırlamıyorum. Böyle bir açıklama yapması hoş olmadı” dedi.

Sanki bir şeyler kurgulanmış

Sancak'ın davranışlarını tasvip edemeyeceğini belirten Çebi “65 derece sıcakta, onların tabiriyle güneşe kurşun sıktıkları sıcaklıkta takımımızı stat açılışına gönderdik. O günden, bugüne ne oldu da bu hale geldik? Sayın başkan önümüzde kalkıp televizyon kırıyor. Bu tepkiyi bana gösterirseniz taraftar da bize ağıza alınmayacak sözler sarf eder. Bunları esefle karşılıyorum. Nasıl oluyor da Adana Demirspor taraftarı Ersin’in kafasına para atabiliyor, anlamış değilim. Sanki bir şey kurgulanmış gibi hissettim. Hakemlerle ilgili elinizde deliller varsa lütfen savcılığa gidin” diye konuştu.

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Burak ile ilgili tasarrufumuz yok

Çebi açıklamalarına şöyle devam etti: “Şu ana kadar Şenol Hoca’yla görüşmedim. Bir planım yok. Hocamız kıymetli ama ben hocam Önder Karaveli yola devam ediyorum. Önümüzdeki sezondaki planlamam içinde Şenol Güneş şu anda yok. Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmedim. Seçime büyük ihtimalle gireceğim, kazanırsam böyle olacak. Şenol Güneş’i de gereksiz yıpratıyoruz. Burak Yılmaz ile ilgili de tasarrufumuz yok. Cenk Tosun sezon bitsin sonra konuşacağız. Sözleşmesi bitsin burada oynamak isterse onu kucaklarız. Giderken de söylemiştik. Gelirse buranın kapısı ona açık.”