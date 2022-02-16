Murat Sancak'tan yeni açıklama! 'Beşiktaş'tan özür dilerim ama...'

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın A Spor canlı yayınındaki açıklamaları şu şekilde:

Hiçbir olay Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki kardeşliği bozamaz. Ahmet Nur Çebi benim ağabeyimdir. Evet Şenol Güneş'le ilgili sözlerim haddimi aşmıştır ancak kötü bir niyetim yoktur. Eğer yanlış anladılarsa kusura bakmasınlar, özür dilerim. Beşiktaş'ın iç işlerine karışmam doğru değildi. Miguel'in de oraya gitmesi... Ben de Şenol Güneş'in Beşiktaş'a hayırlı olmasını söyledim... Beşiktaş'ın içişlerine karıştıysam özür dilerim. Yaptığım bir hatadan sonra özür dilerim ben. Özür dilemek insanı küçültmez, büyütür.

"O TELEVİZYONLARI BEN ALDIM"

Televizyon hadisesine gelirsek... Bazen maalesef o sinirle hareket edebiliyorum. Ne orta hakem, ne VAR ne de AVAR hakemine hakkımı helal etmiyorum. Stattaki televizyonlar kamu malı değil, onları ben aldım. O sırada yanımızda valimiz de yoktu. Ayrıca maçı da o televizyondan izlemeye devam ettik"

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"BİZİM CANIMIZ YANMADI MI?"

Ahmet Nur Çebi'nin söylediği Balotelli'nin pozisyonu için hala iddia ediyorum faul değil. Kulüpler Birliği toplantısında hakem hatalarını dile getirenlerden biri de benim. Ama yeni başkan seçilmişti. Ona zaman tanımamızı, ortak karar almıştık. Bizim canımız yanmadı mı? Bir Başakşehir maçımız var. Emre Belözoğlu'na hakkımı helal etmiyorum demiştim. Seviyorum onu ama yine de hakkımı helal etmiyorum. Göksel Gümüşdağ da penaltı olmadığını söylemişti. En son Konya maçında Adil yere atıyor kendini. Kafa ile kaleciye topu vermek isterken eliyle veriyor. Ama Konya'nın değerli oyuncusu hayatını kaybetmişti. Tekrar Allah rahmet eylesin. Sesimiz çıkmadı.

"MAÇTAN ÖNCE HAKEM ODASINA GİTTİM"

"Hakemlerin en büyük destekçisiyim. Ama tekrar söylüyorum o temizliği yapın. Orada Fetöcüler var. Herkesin dilinde. Ali Koç da demişti Trabzon maçından sonra... İsim vermemiz gerekiyorsa isim de veririz. Ama sorunumuz bu değil. Sorun Türk futbolunun nasıl kurtulacağıdır. 17-18 yaşında hakem atayın gerekirse. Bizim maçlara verin. Yenilirsek sesimi çıkarırsam, şerefsizim. Herkes birbirini bilir. Kim kimin adamı, kim kimin desteğiyle nerelere geldiğini herkes bilir. Ama kimse konuşmaz. Ben konuşmaya devam edeceğim. Ben federasyona dile getireceğim. Düzelmedi mi? O zaman Türk futbolunun sorunu. 3. sıradayız diye hakemin desteğiyle mi geldik sayın başkanım? Hakemin desteğiyle mi geldik, yoksa alın terimizle mi geldik? Maçtan önce hakemin odasına gittim. Rica ettim gördüğünüzü çalın. Ev sahibiyiz diye kayırmayın. Hakemin de zor durumda kalmasını istemiyorum."

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"GALATASARAYLILAR KUSURA BAKMASIN AMA..."

Galatasaraylılar kusura bakmasın. Ali Palabıyık, maçta hata yaptı diye 16 maç dinlendirildi. Bir hakemin Galatasaray maçına çıktığı zaman hangi ruh haliyle çıkacağını söyler misiniz? Bu anlamda hakemlerin rahatlamasını MHK seminerinde söyledim. Gördüklerinizi çalın anlamında söyledim. Emin olun ben dün neysem, bugün de yarın da adaletin yanında olacağımı bilin. Sadece Adana Demirspor'un yanında olmayacağım. O gün Beşiktaş'a tepki göstermedim ki. Elinizi vicdanıza koyun. Golü atıyoruz VAR'a gidiyorsun. Doğru faul. Ama diğerinde niye VAR'a gitmiyorsun? Gökhan İnler'in penaltısı? VAR onu nasıl görmez? Çağır o zaman VAR'a... Benim maç sonu açıklamam da ben 3.'lük sıramı korumuştum. Ama neden 2. olmayalım? Benim itirazım bu.

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"ASLINDA NİHAT ÖZDEMİR'İN DE ÖNÜNÜ AÇIYORUM"

Aslında ben buradan Nihat Özdemir'in de önünü açıyorum. Güllük gülistanlık bir şekilde bu ligi bitirelim. Hangi hakemi atarsan ata... Her başkanın kabul etmediği muhakkak bir iki hakem var. Ama o günkü hakemin olayları, insanı çileden çıkarır. Bunları söylerken bana ceza verseniz ne olacak? Ama bunlar gerçekler"

"KLAVYE DELİKANLILIĞI YAPMAYALIM"

"Bizim hedefimiz bu sene ilk 10. Ligde kalmak çok önemli bu yıl. Ama 2. olacaksak, niye yok diyelim... Lige yeni çıkmış bir takım, bu oyuncuları transfer edebiliyorsa, herhalde Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, tabii ki de o tür oyuncularla görüşeceğiz. Her takımın muhakkak canı yanmıştır. 3-3'lük Beşiktaş maçında oyuncunun ikinci sarıdan atılması gerekmiyor muydu? Yine de ses çıkarmadık. Ama hakikaten de Beşiktaş'ı seviyoruz. Ama böyle 2-3 kişi çıkıyor ve ortamı geriyor. Ben bir iddia ile çıktım. Herkesin ikinci takımı olmak istiyoruz. Adana Demirspor'un benden önce Ankaragücü ile bir problemi varsa ben o problemi aşmaya çalışırım.Televizyona gelince ben izlemeye devam ettim. Orada büyükşehir başkanımız vardı birkaç tane de milletvekili arkadaşımız vardı. Ben yine kamuoyundan özür diliyorum. O anki strese versinler. Futbol kardeşliktir, futbol sevgilidir, hoştur. O yüzden klavye delikanlılığı da yapmayalım. Birbirimizi kırmayalım."