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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: İki sürpriz futbolcu alacağız

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Transfer
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: İki sürpriz futbolcu alacağız
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Beşiktaş’ın talip olduğu Halil Dervişoğlu’nun Galatasaray’a, Dusan Tadic’in de Fenerbahçe’ye transfer olması siyah beyazlı camiada üzüntü ve tepkiye sebep olurken, kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ taraftarlara önemli bir çağrıda bulundu.

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Geçen sezonun devre arasında yaptıkları transferlerin başarısına dikkat çeken Kocadağ, “Beşiktaş’ın ihtiyacı olan transferleri mutlaka yapacağız. Taraftarların endişe etmesine gerek yok. Transfer çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. 1-2 gün içinde 2 sürpriz futbolcuyla daha anlaştığımızı açıklamayı planlıyoruz” dedi.

Emre Kocadağ ayrıca taraftarlara, “Lütfen biraz sakin ve sabırlı olalım. En isabetli transferleri biz yapacağız” mesajını gönderdi.

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PEREYRA iMZAYA BEKLENiYOR

Bu arada Beşiktaş’ın her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereya’nın en geç yarın İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması ve ardından siyah beyazlı takıma katılması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Transfer

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