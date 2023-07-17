Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: İki sürpriz futbolcu alacağız

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Geçen sezonun devre arasında yaptıkları transferlerin başarısına dikkat çeken Kocadağ, “Beşiktaş’ın ihtiyacı olan transferleri mutlaka yapacağız. Taraftarların endişe etmesine gerek yok. Transfer çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. 1-2 gün içinde 2 sürpriz futbolcuyla daha anlaştığımızı açıklamayı planlıyoruz” dedi.

Emre Kocadağ ayrıca taraftarlara, “Lütfen biraz sakin ve sabırlı olalım. En isabetli transferleri biz yapacağız” mesajını gönderdi.

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PEREYRA iMZAYA BEKLENiYOR

Bu arada Beşiktaş’ın her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereya’nın en geç yarın İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması ve ardından siyah beyazlı takıma katılması bekleniyor.