Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: İki sürpriz futbolcu alacağız

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Geçen sezonun devre arasında yaptıkları transferlerin başarısına dikkat çeken Kocadağ, “Beşiktaş’ın ihtiyacı olan transferleri mutlaka yapacağız. Taraftarların endişe etmesine gerek yok. Transfer çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. 1-2 gün içinde 2 sürpriz futbolcuyla daha anlaştığımızı açıklamayı planlıyoruz” dedi.
Emre Kocadağ ayrıca taraftarlara, “Lütfen biraz sakin ve sabırlı olalım. En isabetli transferleri biz yapacağız” mesajını gönderdi.
PEREYRA iMZAYA BEKLENiYOR
Bu arada Beşiktaş’ın her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereya’nın en geç yarın İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması ve ardından siyah beyazlı takıma katılması bekleniyor.