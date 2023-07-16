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Winbledon'da finali kaybeden Novak Djokovic gözyaşlarını tutamadı

Güncelleme Tarihi:

#Wimbledon#Novak Djokovic#Alcaraz
Winbledonda finali kaybeden Novak Djokovic gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 21:21

Sırp tenisçi Novak Djokovic, kaybettiği Wimbledon finalinin ardından konuşurken göz yaşlarına hakim olamadı.

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Wimbledon Tek Erkekler Finali'nde Carlos Alcaraz, final setine uzayan maçta Novak Djokovic'i 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Sırp tenisçi Novak Djokovic, duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarını tutamayan Novak Djokovic, şampiyon tenisçi Carlos Alcaraz'ı tebrik etti.

Çok iyi bir oyuncuyla oynadığını kaydeden Djokovic, "Açıkçası bunu hazmetmek zor. Çok yakındım. Kariyerim boyunca harika maçlar oynadım. Bugün daha iyi bir oyuncuya yenildim. Onu tebrik edip yoluma devam edeceğim. Belki yarın kendimle gurur duyarım, şu anda çok da gurur duymuyorum kendimle.(Gülerek)" dedi.

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#Wimbledon#Novak Djokovic#Alcaraz

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