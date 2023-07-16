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Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon Carlos Alcaraz

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#Wimbledon#Carlos Alcaraz#Novak Djokovic
Wimbledonda tek erkeklerde şampiyon Carlos Alcaraz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 20:54

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler final maçında Novak Djokovic'i son sette 3-2 yenen Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

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Dünyanın en prestijli turnuvası olarak bilinen Wimbledon Tenis Turnuvası final maçında Novak Djokovic'i son sette mağlup eden Carlos Alcaraz ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Novak Djokovic ilk seti 6-1 kazandı. Carlos Alcaraz, 2’nci seti 7-6 ve 3’üncü 6-1 kazanarak durumu 2-1’e getirdi. 4’üncü sette karşılaşmaya tutunan Novak Djokovic, 6-3 ile durumu 2-2 yaptı. Son seti ise 6-4 kazanan Alcaraz, şampiyonluğa ulaştı. 

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İKİNCİ GRAND SLAM

2022 yılında ABD Açık'ta zafere ulaşan İspanyol tenisçi, Djokovic'i yenerek ikinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

İLK WIMBLEDON ZAFERİ

Geçen yıl dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen Carlos Alcaraz, ilk kez Wimbledon kazandı.

"NOVAK'I İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

Djokovic'in çok büyük bir sporcu olduğunu ifade eden 20 yaşındaki tenisçi, "Kazanmak çok güzel ama kaybetseydim bile kendimle gurur duyabilirdim. Bu turnuvada mücadele edebilmek benim için onur verici. Kendimle ve ekibimle gurur duyuyorum. Her gün çok çalışıyoruz. 1. setten sonra seviyeyi yükseltmem gerektiğini düşündüm. Buraya gelen insanları hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Novak'a çok teşekkür ediyorum. Onu izleyerek büyüdüm ve ben doğduğumdan bu yana şampiyon oluyor. O çok büyük bir sporcu." diye konuştu.

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KRALA SESLENDİ

Konuşması esnasında karşılaşmayı yerinden izleyen İspanya Kralı'na seslenen Alcaraz, "Senin önünde 2 kez oynadım ve 2 kez kazandım. Umarım daha çok maçlarıma gelirsin. Daha önce çim kortta sadece 4 turnuva oynadım. Çok çabuk öğrenmeye başladım. Şu anda çimde oynamaya bayılıyorum." dedi.

CARLOS ALCARAZ KİMDİR?

Carlos Alcaraz Garfia 2003 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Tenise, babasının direktör olduğu Real Sociedad Club de Campo de Murcia'da başladı. 2018 yılında Juan Carlos Ferrero'nun Equelite JC Ferrero Spor Akademisi'nde oynamaya başladı.

CARLOS ALCARAZ'IN TENİS KARİYERİ

2021 Open de Oeiras III Challenger turnuvasında 18 yaşında en genç oyuncu olarak ilk 100'e girdi.

2022'DE ZİRVEYE YÜKSELDİ

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde şampiyon İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz oldu.

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DÜNYA 1 NUMARASI OLDU

Norveçli rakibi Casper Ruud'u 3-1 yenerek zafere ulaşan Alcaraz, hem ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı hem de ilk kez dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

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#Wimbledon#Carlos Alcaraz#Novak Djokovic

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