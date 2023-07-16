İngiliz yıldız Dele Alli'nin annesi dünyayı sarsan röportaj için konuştu

Haberin Devamı

Dele Alli'nin biyolojik annesi, yıldız futbolcunun çocukken tacize uğradığından hiçbir zaman haberi olmadığını söyledi.

Gary Neville röportaj yapan Dele Alli, altı yaşındayken annesinin bir arkadaşı tarafından taciz edildiğini açıkladı.

12 yaşındayken devlet korumasına alınan, anne ve babasıyla iletişimi olmayan Dele Alli'nin anlattıkları hakkında annesi ilk kez konuştu.

İngiliz basınına konuşan Dele'nin annesi, "Oğlumun çocukken maruz kaldığı tacizi anlattığını duyduğumdan beri gözyaşlarımı tutamıyorum. Onun tacize uğradığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çok üzgünüm. Evime aldığım birinin güvenime en kötü şekilde ihanet etmiş olduğunu görmek kalbimi kırıyor. Artık oğlumla iletişimim yok ve sadece onu tekrar görme şansım olmasını umuyorum." dedi.

Haberin Devamı

Dele Alli aynı röportajda annesinin alkolik olduğunu, henüz küçük yaşlarda uyuşturucu kullanımı ve ticaretine dahil olduğunu anlatmıştı.