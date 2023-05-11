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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: '80 puan yapıp sonrasına bakacağız'

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Süper Lig
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 80 puan yapıp sonrasına bakacağız
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 07:00

Siyah beyazlı takımdaki çıkışta ara transferde kadroya katılan oyuncuların katkısına vurgu yapan Kocadağ “Takımımız iyi, birbirlerine destek olan bir arkadaş grubu oluştu. Şenol hocamız sadece takımımıza değil lige dokundu. Lige güzel futbol ve heyecan geldi. Camiamız birlik oldu” dedi.

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Süper Lig’de son haftaların en başarılı takımı olan Beşiktaş zirve yarışında ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde olmasına rağmen son düdüğe kadar iddiasını ortaya koymakta kararlı. Süper Lig’de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen, 9 galibiyet, 2 beraberlik aldığı bu süreçte en fazla puan toplayan (29) ve en yüksek gol averajına (+18) sahip ekip olan Kartal’da asbaşkan Emre Kocadağ rakiplerin maçlarına bakmadıklarını belirtip “Biz kendi maçlarımıza odaklandık. Hedef 80 puan, sonrasında neler olacağını göreceğiz” dedi.

Gedson'a faulleri gerilerek izliyorum

Siyah beyazlı takımdaki çıkışta ara transferde kadroya katılan isimlerin katkısına vurgu yapan Kocadağ “Takımımız iyi, birbirlerine destek olan bir arkadaş grubu oluştu. Şenol hocamız sadece takımımıza değil lige dokundu. Lige güzel futbol ve heyecan geldi. Camiamız birlik oldu” diye konuştu. Tüm dünyada yıldız futbolcuların korunduğunu hatırlatan Beşiktaş Asbaşkanı, “Gedson’a yapılan fauller nedeniyle her maçı gerilerek izliyorum. Hakemler düdüğü çalıyor ama kart göstermiyor nedense. MHK’ya çağrıda bulunuyorum; hakemleri uyarsınlar” değerlendirmesini yaptı.

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Federasyonda da toptan değişim yapılması şart

Emre Kocadağ, Merkez Hakem Kurulu ve hakemler ekseninde gündemi meşgul eden tartışmalarla ilgili olarak ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu sene iki rakibimizin kazandığı toplam penaltı sayısı dünya liglerinde ilk 5 sırada. Son Antalya maçında net penaltımız verilmedi ve 2 kırmızı kartı atladılar. Başkanımız Ahmet Nur Çebi tarihi bir basın toplantısı yaptı. Her zamanki gibi haklılığımız sonradan anlaşılıyor. Başkanımızın da vurguladığı gibi sadece MHK değil Türkiye Futbol Federasyonu’nda da toptan değişimi şart.”

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Süper Lig

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