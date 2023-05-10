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Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması!

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#Yabancı Kuralı#Yabancı Sınırı#Tff
Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden yabancı kuralı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 15:00

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de yeni sezonda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023-24 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak olan yeni yabancı kuralına ilişkin konuştu.

"NETLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK"

Mehmet Büyükekşi yabancı kuralıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ancak henüz bir karar vermediklerini belirtti. Büyükekşi, "Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok." dedi.

Büyükekşi ayrıca, "Cuma günü Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz taslaklar var. Bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Daha taslaklar üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileri gitmesi" ifadelerini kullandı.

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#Yabancı Kuralı#Yabancı Sınırı#Tff

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