Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023-24 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak olan yeni yabancı kuralına ilişkin konuştu.

"NETLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK"

Mehmet Büyükekşi yabancı kuralıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ancak henüz bir karar vermediklerini belirtti. Büyükekşi, "Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok." dedi.

Büyükekşi ayrıca, "Cuma günü Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz taslaklar var. Bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Daha taslaklar üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileri gitmesi" ifadelerini kullandı.