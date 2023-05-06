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Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından evine umutlu dönmek istiyor! Şenol Güneş'in ilk 11'i netleşti

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig
Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından evine umutlu dönmek istiyor Şenol Güneşin ilk 11i netleşti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

Derbi zaferiyle zirve ile farkı azaltan Beşiktaş bugün deplasmanda Antalyaspor’a karşı. 

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Süper Lig’de çıktığı son 10 maçta kaybetmeyen, son Galatasaray zaferiyle zirve ile aradaki farkı 5’e düşüren Beşiktaş serisini devam ettirmek için bugün Antalya deplasmanında. Bu seride 1’i hükmen Hatay galibiyeti olmak üzere 8 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah beyazlılar Antalya’dan zaferle dönüp Fenerbahçe ve Galatasaray’ın puan kaybını bekleyecek.

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Kartal’da bu kritik karşılaşma öncesi derbide sakatlanan Colley ve Salih Uçan kadroya alınmazken sakatlıkları devam eden Ghezzal, Tayyip Talha ve Dele Alli de kafilede yer almadı. Beşiktaş’ta ceza sınırında yer alan Cenk Tosun bugün kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde görev yapamayacak. Ev sahibi Akdeniz ekibinde ise Güray Vural’ın sakatlığı devam ediyor.

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından evine umutlu dönmek istiyor Şenol Güneşin ilk 11i netleşti

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig

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