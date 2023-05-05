Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Lionel Messi'den Suudi Arabistan gezisi sonrası açıklama geldi! Gözler Paris Saint-Germain'e çevrildi

Güncelleme Tarihi:

#Lionel Messi#PSG#Fransa
Lionel Messiden Suudi Arabistan gezisi sonrası açıklama geldi Gözler Paris Saint-Germaine çevrildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 19:15

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, Suudi Arabistan'a izinsiz giden Lionel Messi'yi kadro dışı bırakmıştı. Arjantinli yıldız Lionel Messi, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak kadro dışı kalmasına sebep olan Suudi Arabistan gezisi hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulundu.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain’in sözleşmeli futbolcusu olan Lionel Messi, takımı tarafından 2 haftalığına kadro dışı bırakıldı.

Fransız L’equipe gazetesinin haberine göre Arjantinli Futbol efsanesinin kadro dışı bırakılmasının sebebi ise kulüp yönetiminden habersiz olarak Suudi Arabistan’a seyahat etmesi. Suudi Arabistan’ın marka elçisi olan Lionel Messi, turizm amaçlı bir reklam filmi çekimi için Suudi Arabistan’a gitti.

Gözden KaçmasınPepeden ırkçılık suçlaması Bu kabul edilemez, hakem duydu ama...Pepe'den 'ırkçılık' suçlaması! 'Bu kabul edilemez, hakem duydu ama...'Haberi görüntüle

Lionel Messiden Suudi Arabistan gezisi sonrası açıklama geldi Gözler Paris Saint-Germaine çevrildi

Haberin Devamı

Fakat PSG yönetiminin bu reklam çekiminden haberi yoktu. Takımın teknik direktörü Cristopher Galtier, hafta sonu alınan 3-1’lik Lorient mağlubiyeti sonrası tüm takımı antrenmana çağırdı. Messi ise o sırada Suudi Arabistan’da idi. Kulüp yönetimi reklam çekimi projesini o zaman öğrendi. Bunun üzerine Messi hem kadro dışı bırakıldı hem de 2 haftalık maaşının ödenmeyeceği açıklandı.

Gözden KaçmasınTahkim Kurulundan İrfan Can Kahveci kararıTahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararıHaberi görüntüle

TARAFTARLARLA ARASI AÇIK

PSG tarafından kadro dışı bırakılan Messi, kulübün taraftarlarıyla da uzun zamandır gerginlik yaşıyor. Fransız ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’e elenmesinin ardından taraftarlar Messi’ye tepki göstermeye başladı.

Fransız taraftarlara göre PSG’nin Avrupa sahnesine veda etmesinin ana sorumlusu Lionel Messi. Bu sebeple PSG taraftarları, 18 Mart 2023 tarihinde oynanan Rennes maçından beri neredeyse her maç yıldız oyuncuya tepki gösteriyorlar.

Lionel Messiden Suudi Arabistan gezisi sonrası açıklama geldi Gözler Paris Saint-Germaine çevrildi

PSG’DEN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Lionel Messi, yaşananların ardından PSG’den ayrılmaya kesin olarak karar verdi.

PSG, yıldız futbolcuya bir sözleşme yenileme teklifi yapmıştı. Fakat Messi büyük bir sürpriz olmaması durumunda bu teklifi kabul etmeyecek. Arjantinli süperstar, mevcut sözleşmesiyle Fransız ekibinden yıllık 31 milyon Euro maaş alıyor.

Haberin Devamı

ÖZÜR MESAJI YAYIMLADI

Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan Messi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi, maçtan sonra izin olacağını düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldızın bu hamlesi sonrası gözler PSG tarafından verilecek yeni karara çevrildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lionel Messi#PSG#Fransa

BAKMADAN GEÇME!

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı
Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi!

#Kral 3'Üncü Charles
Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni