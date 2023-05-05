Lionel Messi'den Suudi Arabistan gezisi sonrası açıklama geldi! Gözler Paris Saint-Germain'e çevrildi

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Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulundu.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain’in sözleşmeli futbolcusu olan Lionel Messi, takımı tarafından 2 haftalığına kadro dışı bırakıldı.

Fransız L’equipe gazetesinin haberine göre Arjantinli Futbol efsanesinin kadro dışı bırakılmasının sebebi ise kulüp yönetiminden habersiz olarak Suudi Arabistan’a seyahat etmesi. Suudi Arabistan’ın marka elçisi olan Lionel Messi, turizm amaçlı bir reklam filmi çekimi için Suudi Arabistan’a gitti.

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Fakat PSG yönetiminin bu reklam çekiminden haberi yoktu. Takımın teknik direktörü Cristopher Galtier, hafta sonu alınan 3-1’lik Lorient mağlubiyeti sonrası tüm takımı antrenmana çağırdı. Messi ise o sırada Suudi Arabistan’da idi. Kulüp yönetimi reklam çekimi projesini o zaman öğrendi. Bunun üzerine Messi hem kadro dışı bırakıldı hem de 2 haftalık maaşının ödenmeyeceği açıklandı.

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TARAFTARLARLA ARASI AÇIK

PSG tarafından kadro dışı bırakılan Messi, kulübün taraftarlarıyla da uzun zamandır gerginlik yaşıyor. Fransız ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’e elenmesinin ardından taraftarlar Messi’ye tepki göstermeye başladı.

Fransız taraftarlara göre PSG’nin Avrupa sahnesine veda etmesinin ana sorumlusu Lionel Messi. Bu sebeple PSG taraftarları, 18 Mart 2023 tarihinde oynanan Rennes maçından beri neredeyse her maç yıldız oyuncuya tepki gösteriyorlar.

PSG’DEN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Lionel Messi, yaşananların ardından PSG’den ayrılmaya kesin olarak karar verdi.

PSG, yıldız futbolcuya bir sözleşme yenileme teklifi yapmıştı. Fakat Messi büyük bir sürpriz olmaması durumunda bu teklifi kabul etmeyecek. Arjantinli süperstar, mevcut sözleşmesiyle Fransız ekibinden yıllık 31 milyon Euro maaş alıyor.

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ÖZÜR MESAJI YAYIMLADI

Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan Messi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi, maçtan sonra izin olacağını düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldızın bu hamlesi sonrası gözler PSG tarafından verilecek yeni karara çevrildi.