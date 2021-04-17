Beşiktaş - Ankaragücü maçı sonrası Güntekin Onay'dan Sergen Yalçın'a eleştiri!

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin 5. dakikasında N'Koudou ile penaltı kaçıran Beşiktaş'ı öne geçiren golü Kulusic, 45+4. dakikada kendi kalesine kaydetti.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye Kulusic çıktı ve yine kendi kalesine gönderdiği golle durumu 2-0'a getirdi.

Konuk ekip, 65. dakikada Paintsil'in penaltı golüyle umutlandı. Son sözü yine 90+3. dakikada Paintsil penaltıdan söyledi ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ 60. DAKİKADA ADETA KONTAK KAPATTI

Karaman, son yarım saatte ileri 4’lünün yerini sürekli değiştirerek rakip savunmanın dengesini bozdu.

Futbolda özgüven önemli bir faktör. Altyapısından yetiştiği Manchester United’da istenmeyen adam ilan edilen, zaman zaman komedi unsuru haline gelen Lingard kendisine güvenilince West Ham’da kahraman oldu. İngiliz Milli Takımı’na döndü. Ankaragücü’nde de son 11 maçta birçok şey değişti. Elbette birçok “hikmet” var bu değişimde. Ancak en üst sıraya belki de özgüveni yazabilirsiniz. Lingard tarzı geri dönüşlerle dolu Ankara ekibi. Dün Ankaragücü’nün sahaya çıktığı 11’in bu kadar ofansif olmasını da ancak son 2 ayda yükselen özgüvenle açıklayabilirsiniz. Dört forvet (Geraldo, Paintsil, Emre, Badji) önde. İki orta sahanın ikisi de yetenekli (Alper ve İbrahim).

SENARYO DEĞiŞTi

Böyle bir 11’le top sizdeyse rakibinizi zor durumlara düşürürsünüz. Ama top size geçmezse bu 11’in verimli olması güç. Dün ilk bir saat top Beşiktaş’ta kalınca, siyah beyazlılar kaybettikleri topları çabuk geri kazanınca rakiplerine oyun fırsatı vermediler. Ankaragücü’nün maçtaki ilk şutu da 60’ta geldi zaten. Ancak son yarım saatte senaryo değişince Ankaragücü’nün yetenekli 11’i özelliğini gösterdi.

FiZiKSEL GERiLEME VAR

Hikmet Hoca ilerideki dörtlünün yerini sürekli değiştirerek Beşiktaş savunmasının dengesini bozdu. Maça Badji solda başladı, 15’te Geraldo sola geçti. İkinci yarıya solda başlayan Paintsil, Rosier ile ikili mücadelesinden ilk penaltıyı çıkardı. Orkan girdikten sonra Paintsil sağa geçti ve bu kez Gökhan’la olan mücadelesinden çıkardı penaltıyı. Beşiktaş’ta bir fiziksel gerileme söz konusu. Dün 60’ta kontak kapattılar sanki. Atiba, Erzurum maçında 4 top kaybı yapmıştı. Dün de bir top kaybı penaltıya sebep oldu. Sergen Yalçın dün Dorukhan-Necip’i sokarak orta sahasını sertleştirmeye çalıştı ama momentum Ankara ekibine geçti bu tercihlerle. 84’te değil de, daha erken müdahale gerekiyordu belki de oyuna.

GÜNTEKİN ONAY: YORGUNLUK BELİRTİLERİ

Siyah beyazlı takım dün iyi bir gününde değildi. Beşiktaş, ilk yarının tamamında oyunun mutlak hakimiydi. Ankaragücü’nü kendi yarı alanına hapseden siyah beyazlılar maçın henüz başında öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Kazanılan penaltıyı Kevin N’Koudou ciddiyetten uzak bir vuruşla gole çeviremedi. Beşiktaş, Ankaragücü’nü ilk 45 dakika boyunca hiç kendi ceza alanına sokmazken hücumda güçlü oyununa paralel bir zenginlikten uzaktı.

Devrenin son anlarında Kulusic’in kendi kalesine attığı golle öne geçen lider, ikinci devrenin başında Ankaragücü’nün ön alanda yaptığı baskıyı da kolay kırdı ve 2-0’lık üstünlüğe ulaştı.

GHEZZAL, JOSEF VE ROSİER

Beşiktaş, “Maçı koparttım” derken Welinton’un sebep olduğu penaltıyı gole çeviren Başkent ekibi tekrar maça ortak oldu.

2-1’den sonra son bölümde zaman zaman telaşlı görünen siyah beyazlılarda günün en başarılı ismi hiç tartışmasız Rachid Ghezzal idi. Cezayirli yıldız dışında Josef ve Rosier iyi performans ortaya koydular.

Beşiktaş, Aboubakar’ı fazlasıyla aradığı bir başka maçı daha geride bıraktı. Ligde 15 golü olan Larin tek santrfor oynadığı maçlarda çok verimsiz oynuyor.

ATİBA ÇIKMAMALIYDI

Dün siyah beyazlıların iyi maçlarından biri değildi. Son 15 dakika topu rakip yarı alanda tutmakta zorlanan ve Ankaragücü’nün üzerine gelmesine fazlasıyla izin veren Beşiktaş 90’da penaltıdan yediği golle 1 puana razı olmak zorunda kaldı.

Beşiktaş dün, Rıdvan’ın oynadığı kanattan çok atak yedi. Siyah beyazlılarda ciddi bir yorgunluk belirtisi de göze çarpıyor. Atiba yorulmuş olabilir; ancak pozisyon bilgisi yüksek, tecrübeli ve güvenilir bir oyuncu olan Atiba maçı tamamlamalıydı.

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