Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Mensah ve Ljajic'in üstünü çizdi!

Spor Arena - 2-2 sona eren Ankaragücü maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın; "Oğuzhan sakatlanmasaydı farklı olabilirdi ama o bölgede kullandığımız 3 oyuncumuz var. Oğuzhan'ın zorunlu değişikliğinde Mensah'ı kullandık. Sezon başından beri o bölgeyi oturtamadık. Mensah'tan sezon başından beri istediğimiz verimi alamadık. Adem Ljajic'i de kullanabilirdik. Daha önce ona da şans verdik ama beklediğimiz performansın altında kaldı. Mensah'tan da istediğimizi alamadık. Belki bundan sonrası için daha farklı bir sistem kullanmalıyız." diyerek Mensah ve Adem Ljajic'i eleştirdi.

MENSAH: 26 MAÇ, 4 GOL, 1 ASİST

Sezon başında Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah, Beşiktaş formasıyla 26 lig maçında toplam bin 364 dakika forma giydi. Ganalı futbolcunun 4 golü ve 1 asisti var. Mensah, görev yaptığı 26 maçta ortalama 52 dakika sahada kaldı.

ADEM LJAJIC: 16 MAÇ, 2 GOL

Sakatlığı, özel hayatında yaşadığı sorunlar sebebiyle ligin ilk yarısında pek forma şansı bulamayan Adem Ljajic, Ocak ayının sonunda kadroya dönmüştü. Hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmayan Sırp futbolcu bu sezon 16 lig maçında toplam 746 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

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