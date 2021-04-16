Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi! 'Pas geçti'

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Süper Lig'de Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Kendi sahamızda kesin galibiyeti hedefliyorduk ve kazanmak istiyorduk. Bu oyun sadece kağıt üstünde oynanan bir oyun değil, sahada oynanan bir oyun. 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki beklenenin çok altında

BEKLENTİNİN ALTINDA BİR SONUÇ

Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda. Takımın gol atmasına izin verir bir görüntü sergiledik. Beklentinin altında bir sonuç ama futbolda böyle oyunlar var. Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum.

HALİS ÖZKAHYA PAS GEÇTİ

Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada.

ABOUBAKAR İÇİN KONUŞACAĞIZ

Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız.