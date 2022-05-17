Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş altyapısından çıkan son isim Emre Bilgin!

#Beşiktaş#Emre Bilgin#Süper Lig
Beşiktaş altyapısından çıkan son isim Emre Bilgin

Ersin, Rıdvan, Serdar ve Emirhan’dan sonra 18 yaşındaki kaleci de parlıyor. Adeta ‘futbolcu fabrikası’na dönüşen siyah beyazlı kulübün altyapısından yetişen Emre Bilgin, Göztepe maçında 7 kurtarışla sezonun rekorunu kırarken, Ersin Destanoğlu’nun olası bir Avrupa’ya transferi durumunda Beşiktaş’ın kaleci sıkıntısı yaşamayacağını gösterdi.

Haberin Devamı

Türk futbolunun mali açıdan zor günler yaşadığı bu dönemde Beşiktaş, sahneye çıkardığı gençleriyle ses getiriyor. Geçen sezon Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, bu sezon Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan performansıyla yankı uyandırırken, siyah beyazlılarda bu isimlere bir de 18 yaşındaki Emre Bilgin eklendi. Ersin ve Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Hatay maçının ardından Göztepe önünde de kaleyi koruyan Emre, 7 kurtarışla 9 kişi kalan takımının 2-0’lık galibiyetinde başrol oynadı.

20 top karşılığında transfer edilmişti

2014 yılında Çorlu’da yapılan seçmelerde beğenilen ve filiz lisansı Bayrampaşa Demirspor’dan 20 top karşılığında alınan Emre Bilgin, daha önce alt yaş milli takımlarda da 19 kez forma giydi. 2023’te bitecek sözleşmesini uzatmak isteyen siyah beyazlılar, Ersin Destanoğlu’nun Avrupa’ya transferi durumunda formayı Emre Bilgin’e emanet etmeyi düşünüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Valerien Ismaelden transfer ve disiplin açıklamasıBeşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer ve 'disiplin' açıklaması!Haberi görüntüle

Genç yetenekler için kritik yıl 2023

Beşiktaş yönetimi birçok genç oyuncusuyla sözleşme uzatmak isterken, 5.5 milyon Euro’luk piyasa değeri olan 20 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz ve 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı’nın sözleşmeleri 2023’te bitiyor. Ersin Destanoğlu, 17 yaşında orta saha Emirhan İlkhan ve son olarak sahneye çıkan Emre Bilgin’in de kontratı 2023’te tamamlanacak. Siyah beyazlılar bu oyuncularla uzun süreli sözleşmeler imzalamak istiyor.

POLONYALI BUKSA’YA TEKNiK HEYETTEN ONAY

Beşiktaş, sezon sonunda yolları ayıracağı Michy Batshuayi’nin yerine bitirici gücü yüksek bir santrfor almak isterken, bonservisi Leipzig’de olan ve bu sezon Real Sociedad’da kiralık oynayan Alexander Sörloth’la beraber Adam Buksa da en ciddi adaylar arasında yer alıyor. Siyah beyazlı kurmayların beğenisini kazanan 25 yaşındaki Polonyalı santrfor, MLS takımlarından New England Revolution’da forma giyiyor.

ŞiLi’DEN DiEGO VALDES iDDiASI

Kartal’da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Şili basını, CF America’da forma giyen orta saha oyuncusu Diego Valdes için siyah beyazlıların devrede olduğu öne sürdü. 28 yaşındaki 10 numaranın, Avrupa’ya transfer olabileceği ve Beşiktaş’ın oyuncunun transferi için devrede olduğu iddia edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Emre Bilgin#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske