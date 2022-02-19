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Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası! Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...

#Beşiktaş#Vida#Süper Lig
Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida'nın attığı gol ve öncesinde yaşananlar damga vurdu.

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Beşiktaş ile Altay'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 26. hafta maçında ilginç anlar yaşandı.

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Karşılaşmanın 61. dakikasında siyah-beyazlılar köşe vuruşu kazanırken saha bir anda karıştı.

3 DAKİKA SÜREN GERGİNLİK

Domagoj Vida girdiği ikili mücadelenin ardından yer kaldı. Altay'ın savunma oyuncusu İbrahim Öztürk ile Hırvat futbolcu arasında gerginlik yaşandı.

Diğer oyuncuların araya girmesiyle iki isim de yatıştı ve Ghezzal bir kez daha korneri kullanmak için hareketlendi. Ancak bu kez Pinares ile Vida atıştı. Hakem Volkan Bayarslan, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Vida'nın içinde yer aldığı gergin anlar sebebiyle duran oyun, 3 dakika sonra Ghezzal'ın köşe vuruşuyla başladı.

BU KEZ GOLLE SAHNE ALDI

Ghezzal'ın ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Vida, topu ağlarla buluşturdu ve büyük bir sevinç yaşadı. Altay'dan iki oyuncuyla yaşadığı gerginliklerin hemen sonrasında golü bulması da sosyal medyada çok konuşuldu.

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Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...

Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...

BU SEZONKİ İLK GOLÜ

Süper Lig'de bu sezon 22 maçta forma giyen 32 yaşındaki stoper, ilk golünü attı. Daha önce siyah-beyazlı formayla 158 maça çıkan Vida, 15 gol kaydetmişti.

UMUT MERAŞ 5 MAÇ SONRA 11DE

Beşiktaşta Rıdvanın yokluğunda sol bekte görev alan Umut Meraş, siyah-beyazlı forma ile 5 maç sonra 11de şans buldu. Son olarak Çaykur Rizespor maçında 11 oynayan Meraş, sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında forma şansı bulamamıştı. Umut Meraş, son Adana Demirspor maçında ise oyuna sonradan girdi.

GÜVEN 4 MAÇ SONRA İLK 11’DE

Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın, 4 maç sonra ilk 11de şans buldu. Son olarak Gaziantep FK maçında kendisine ilk 11’de şans bulan Güven Yalçın, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında oyuna sonradan dahil olarak takımına destek verdi.

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#Beşiktaş#Vida#Süper Lig

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