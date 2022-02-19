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Beşiktaş 1-0 Altay (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Beşiktaş#Altay
Beşiktaş 1-0 Altay (Maçın özeti ve golleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Galibiyet golünü 64. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

Beşiktaş-Altay maçından en özel fotoğraflarBeşiktaş-Altay maçından en özel fotoğraflar
Beşiktaş-Altay maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Domadoj Vida çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Rachid Ghezzal oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Beşiktaş'ın puanı 41 oldu. Altay ise 22 puanla 19. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

12. dakikada ceza sahası içine sağ taraftan giren Kappel’in vuruşunda topu kaleci Ersin kornere çeldi.

23. dakikada Teixeira’nın ceza yayından verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Kenan’ın plase vuruşunda top kaleci Lis’te kaldı.

31. dakikada verkaç ile ceza sahasına giren Teixeira’nın vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

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İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Alex, Kenan, Güven

Altay: Lis, Cebrail, Pinares, Deniz, İbrahim, Kazımcan, Kappel, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki.

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