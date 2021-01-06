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Spor Arena
Haber Giriş: 06.01.2021 - 18:12 | Son Güncelleme:

Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)
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Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti ve liderliği Gaziantep FK'dan geri aldı. Siyah-beyazlıların galibiyet serisi 5 maça çıkarken Larin attığı 4 golle yıldızlaştı.

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  • Beşiktaş - Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Beşiktaş - Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Beşiktaş - Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Beşiktaş - Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 19. dakikasında Larin ile öne geçen Beşiktaş, 31. dakikada bir kez daha Kanadalı yıldızıyla gol buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girildi.

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Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Oğuzhan Özyakup çıktı ve farkı 3'e yükseltti.

Larin, 79 ve 83. dakikalarda iki gol daha bularak skoru 5-0'a getirdi.

Son sözü 89. dakikada Hasic söyledi ve Beşiktaş, Rizespor'u 6-0 mağlup ederek liderliği Gaziantep FK'dan geri aldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça yükselten siyah-beyazlıların puanı 34 oldu. Rizespor ise 20 puanda kaldı.

11 YIL SONRA BİR İLK

Beşiktaş, Ekim-Kasım 2009 arasından bu yana ilk kez üst üste beş Süper Lig maçını gol yemeden kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Beşiktaş hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışıyor.

16' Oğuzhan'ın pasıyla yayın gerisinde buluşan Aboubakar, ceza alanı ön çizgisinden yere düşerken vuruşunu yaptı. Oldukça yumuşak giden top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

19' Aboubakar'ın derinlemesine pasıyla sağ kanatta topu alan Oğuzhan'ın kaleye paralel ortasına çizginin hemen önünde Cyle Larin dokundu

31' Beşiktaş savunmasından atılan uzun topu Meriah kafayla kalecisine göndermek istedi. Araya giren Larin kısa düşen topu kaleci Gökhan'ın üzerinden aşırtarak ağlara yolladı

45' Josef'in pasıyla topu alan Aboubakar ceza alanı ön çizgisinden yerden sert vurdu, top direğin dibinden auta çıktı

51' Samudio'nun kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Talbi kafayı vurdu, top kaleci Ersin'in üzerine gitti.

53' Rosier'den pası alan Oğuzhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Gökhan iki hamlede topu kontrol etti

56' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar içeri sokuldu ve pasını hemen yanındaki Oğuzhan'a gönderdi. Oğuzhan da ceza alanı ön çizgisinden köşeye yerden bıraktı

66' Rizespor akınında Morozyuk'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa Abdullah Durak gelişine vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

71' Beşiktaş yarı alanının ortalarında topu alan Morozyuk, çok uzaklardan oldukça sert ve düzgün vurdu. Kaleci Ersin üzerine gelen topu güçlükle kornere çelebildi

79' Beşiktaş savunmasından atılan uzun topa Larin hareketlendi. Rizespor savunmasında Meriah topu kalecisine bırakmak isterken Larin yine araya girdi ve tek dokunuşla topu ağlara yolladı

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Meriah, Melnjak; Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay Torun, Skoda.

 

Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

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