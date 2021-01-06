Beşiktaş-Rizespor maçında golcüler olay oldu! Avrupa'da yalnızca 4 kulüp...

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Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, 19. dakikada Cyle Larin'in kaydettiği golle öne geçti.

Dakikalar 31'i gösterdiğinde bir kez daha sahneye Larin çıktı ve farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

Larin, 79. ve 83. dakikalarda iki gol daha atarak maçtaki gol sayısını 4'e yükseltti.

ABOUBAKAR'I YAKALADI

Kanaldalı yıldız, böylece gol sayısını 10'a yükselterek 8 gollü takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ı geçti.

İÇ SAHADA EN FAZLA GOL ATAN OYUNCU

Ayrıca Larin, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iç sahada en fazla gol atan oyuncu oldu.

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve Sivasspor maçlarını boş geçmeyen Larin, Rizespor karşılaşmasıyla birlikte iç sahadaki gol sayısını 8'e yükseltti.

AVRUPA'DA YALNIZCA 4 KULÜP BAŞARDI

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iki oyuncusu 8 gol barajını geçen yalnızca 4 takım bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Larin(10) ve Aboubakar(8) toplam 16 gol atarken Inter'de Lukaku(12) ve Martinez(9) 21 golün altına imza attı.

Lyon'da ise Ekambu(9) ve Memphis Depay(8) bu başarıyı yakalarken Tottenham'da Harry Kane(8) ve Son(10) ikilisi 18 gole ulaştı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Geçen sezonu Belçika'da kiralık olarak geçiren ve Sergen Yalçın ile yeni bir başlangıç yapan Larin, attığı gollerin ardından sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.









OĞUZHAN ÖZYAKUP ÇIKIŞA GEÇTİ

Larin'in ilk golünde pası veren ve takımının 3. golünü atan Oğuzhan Özyakup, son 3 maçta skor katkısı yaptı.

Milli oyuncu, Kayserispor maçında da asist yaparken Sivasspor ağlarını da havalandırmıştı.

Oğuzhan, bunu en son 2016-2017 sezonunda başarmıştı.

SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİLİKLİK

Kayseri deplasmanında N'Sakala, Güven Yalçın, Bernard Mensah, Atiba Hutchinson'ı oynatan Yalçın, Çaykur Rizespor maçında bu dört oyuncuya görev vermedi. Teknik direktör Sergen Yalçın, dört futbolcunun yerine savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ı, orta sahada Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ı görevlendirirken forvette Güven Yalçın'ın yerine Vincent Aboubakar'a forma verdi. Yalçın, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'ı ise 21 kişilik kadroya dahil etmedi

GHEZZAL YEDEK BAŞLADI

Beşiktaş'ın en fazla gol pası veren oyuncularından Rachid Ghezzal mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Demir Grup Sivasspor maçında sakatlandığı için Kayserispor karşılaşmasında kadroda olmayan Ghezzal, 1 haftalık aranın ardından kadroya geri döndü.

ABOUBAKAR 11'E DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden annesinin cenaze törenine katılmak için ülkesi Kamerun'a giden siyah-beyazlı oyuncu Vincent Aboubakar 2 maç sonra kadroya döndü. Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen golcü oyuncu dün ülkesinden dönerek antrenmana katıldı ve Çaykur Rizespor karşılaşmasına onbirde başladı.