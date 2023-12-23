Beşiktaş'ta görüşülen 10 yabancı teknik direktörden öne çıkan tek isim var! Oliver Glasner...

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Süper Lig'de zirvenin 17 puan gerisine düşen Beşiktaş 16. hafta ile birlikte 3 teknik adam ile yollarını ayırırken gözler şimdi gelecek yeni isme çevrildi. Sezona Şenol Güneş ile başlayan Kartal'da deneyimli teknik adam 5 Ekim'de Lugano’ya kaybettikleri maçın ardından istifa etti. Sonrasında takımın başına yardımcısı Burak Yılmaz getirilirken genç çalıştırıcı 10 Kasım’da görevi bıraktı. Aynı gün göreve gelen Rıza Çalımbay ile de 42 günlük görev süresinin ardından önceki gece yollar ayrıldı.

10 yabancı teknik adamla görüşüldü! Öne çıkan isim...

4 aylık süreçte 3 teknik adam değiştiren siyah beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba yönetim ile teknik direktörlük ismini masaya yatırdı. Beşiktaş’ta yeni teknik direktörün yabancı olması düşünülürken şu ana kadar gündeme gelen isimler; Oliver Glasner, Mircea Lucescu, Laurent Blanc, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio, Ole Gunnar Solskjaer ve Stanislav Cherchesov. 10 aday içinde yönetimin favorisinin Avusturyalı Glasner olduğu öğrenildi.

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Kulübede Serdar Topraktepe olacak

Beşiktaş’ta yönetimin hedefi sezonun ilk yarısını tamamlayıp devre arasında yeni teknik direktör takımın başında olmasını sağlamak. Bu nedenle ligde pazartesi günü deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında siyah beyazlı ekibin başında yer alacak isim U-19 Takım Teknik Direktörü Serdar Topraktepe olacak. Samet Aybaba’nın da bu süreçte antrenmanlarda ve sahaya çıkacak kadronun oluşturulmasında Serdar Topraktepe’ye destek vereceği ifade edildi.