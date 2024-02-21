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Bayern Münih'te Thomas Tuchel ile yollar ayrılıyor!

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#Bayern Münih#Thomas Tuchel#Almanya
Bayern Münihte Thomas Tuchel ile yollar ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 12:57

Bayern Münih, teknik direktör Thomas Tuchel'in sezon sonu görevinden ayrılacağını duyurdu.

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Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düşen Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrılıyor. Kulüpten yapılan açıklamada Tuchel'in sezon bitiminde görevi bırakacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili konuşan Tuchel; "Sezon sonu anlaşmamızı sonlandırma kararı aldık. Sezon bitene kadar elimizden geleni yapıp önümüzdeki hedeflere ulaşmak istiyoruz." dedi.

Kulüp CEO'su Jan-Christian Dreesen ise şunları söyledi: Tuchel ile olumlu bir görüşme yaptık ve ortaklığımızı sezon sonu bitirme kararı aldık. Ligde şansımızı sonuna kadar kovalayacağız. İlk maçı 1-0 kaybettiğimiz Lazio'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize de inancımız tam.

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TUCHEL'İN PERFORMANSI

Bayern'i Nisan ayında devralan Tuchel, 44 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı ve 2.02 puan ortalaması tutturdu.

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ÜÇ AVRUPA DEVİ HOCA BAKACAK

Avrupa'nın üç büyük kulübü Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih, sezon sonu teknik direktör arayışına girecek. Devlerin yapacağı teknik direktör hamleleri, Avrupa'da teknik direktör piyasasını sarsabilir.

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#Bayern Münih#Thomas Tuchel#Almanya

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