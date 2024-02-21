İngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Maç sırasında kalp krizi geçiren Tom Lockyer, kalbine takılan defibrilatörü sergiledi

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İngiltere Premier Lig'de 16 Aralık 2023 günü oynanan Bournemouth - Luton Town maçta Luton Town kaptanı Tom Lockyer talihsiz bir olay yaşamıştı. 1-1 devam eden mücadelenin 59. dakikasında yere yığılan Tom Lockyer, izleyenleri büyük endişeye sevk etmişti.

ACİL MÜDAHALE EDİLDİ, HERKES GÖZYAŞI DÖKTÜ

29 yaşındaki futbolcunun yerde hareketsiz yattığı anlaşılmasının ardından hemen sağlık görevlileri sahaya girmiş ve acil müdahalede bulunmuştu.

10 dakika süren müdahalenin ardından Lockyer sedyeyle saha dışına alınıp ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Başta takım arkadaşları olmak üzere sahadaki futbolcular ve tribündeki seyirciler, Lockyer için gözyaşı döktü.

MAÇ ERTELENDİ

Lockyer'ın yaşadığı sağlık problemi sonrası Bournemouth - Luton Town maçı ertelenmişti.

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KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ AÇIKLANDI

Luton Town, gecenin devamında kaptanının sağlık durumu için şu açıklamayı yaptı:

Hepimiz kaptanımız Tom Lockyer için dua ediyoruz. Kendisi söylenenlere tepki veriyor ve hastaneye kaldırıldı. Bu aşamada ne olduğunu ve sonraki adımların ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ancak Bournemouth'a ve sağlık personellerine inanılmaz acil müdahaleleri için teşekkür ediyoruz.

Böyle bir olay yaşandıktan sonra futbolcular oyuna devam edemedikleri için oradaki taraftarlardan özür dileriz. Böylesine zor bir zamanda stadyum içinde Lockyer'ın adını haykıran ve alkışlayan herkese teşekkür ederiz.

Şimdi tüm oyuncularımız, personelimiz ve taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bir araya gelecek, Tom ve ailesine sevgi ve destek verecek.

Düşüncelerimiz onunla birlikte.

BU OLAYDAN 7 AY ÖNCE TARİHİ MAÇTA YİNE YERE YIĞILMIŞTI

Tom Lockyer, geçen sezon sonunda Luton Town'ın Coventry City ile Wembley'de oynadığı play-off final maçında benzer şekilde yere yığılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

O dönem küçük bir kalp problemi yaşadığı ifade edilen Lockyer, ufak bir ameliyat geçirmiş ve yaz aylarında takıma geri dönmüştü.

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Lockyer, final maçını hastane odasından takip etmişti.

KALP PİLİNİ TANITTIĞI VİDEO İLE YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bournemouth maçında geçirdiği kalp krizi sonrası kalbinden operasyon geçiren Tom Lockyer'a kalp pili takıldı.

Galli futbolcu, kalp pilinin nasıl çalıştığını anlattığı video ile yeniden gündem oldu.

Sırtının sol yanına takılan pili gösteren Lockyer, düzeneğin nasıl çalıştığını da şu sözlerle anlattı:

"Bu benim savaş yaram. (ameliyat izi) Pil işte orada duruyor, gördüğünüz gibi. Buradan pilin kablosu geliyor ve kalbe gidiyor. Kalbimin durma durumunda onu tetikleyecek. Pil düzenli olarak kalp ritmimi kontrol ediyor. Belirli düzeyin dışına çıktığı anda kalbe şok uygulayabilecek. Pilin ömrü 10 yıl, daha sonra değişmesi gerekiyor. Umarım hiç ihtiyaç duymam ama önlem olarak orada duracak."

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"Pilin ömrü 10 sene"



Premier Lig ekiplerinden Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer, kalp atış hızı normal parametrelerin dışına çıkarsa vücuduna yerleştirilen defibrilatörün ona nasıl 'şok' vereceğini açıklıyor.pic.twitter.com/uc7UEVNnM1 — Spor Arena (@sporarena) February 21, 2024

FUTBOLA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Tom Lockyer, tedavisi sonrası henüz takıma dönebilmiş değil. Kalp pili, İngiltere Premier Lig'de sağlık kurallarına aykırı değil. EURO 2020'de maç sırasında kalp krizi geçiren ve kalp pili takılan Eriksen, İtalya'da kurallara aykırı olduğu için İnter'den ayrılmak zorunda kalmış ancak Premier Lig'de Manchester United'da forma giymeye devam etmişti.

Tom Lockyer'ın sahalara dönüşü ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.