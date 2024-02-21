Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece: Hakan'lı Inter kazandı, Simeone şoku yaşadı! Luuk de Jong tarihe geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı dün akşam oynanan iki maçla devam etti.

DORTMUND KAÇTI, PSV YAKALADI

Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile Alman devi Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 24. dakikada Donyell Malen ile öne geçerken PSV'nin eşitlik sayısını 56. dakikada penaltıdan Luuk de Jong kaydetti.

Bu maçın rövanşı 13 Mart Çarşamba günü Dortmund'da oynanacak.

MALEN KENDİ ÜLKESİNİ ÜZDÜ, DE JONG TARİHE GEÇTİ

Borussia Dortmund'un tek golünü atan Dolyell Malen, Arjen Robben'den (Ekim 2016 vs PSV) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde kendi ülkesinin takımına gol atan ilk Hollandalı olurken aynı zamanda bunu eleme turlarında yapan ilk futbolcu oldu.

PSV formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 gole ulaşan Luuk de Jong, 8 gollü Ruud van Nistelrooy'u geride bırakarak Hollanda ekibi adına bu turnuvada en çok gol atan oyuncu oldu.

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33 yaşındaki de Jong bu sezon çıktığı 35 maçta 28 gol atıp 11 de asist yaptı.

HAKAN'LI INTER AVANTAJI KAPTI

Gecenin önemli maçında ise Inter, San Siro'da Atletico Madrid'i konuk etti. İtalyan devi, 79. dakikada Marko Arnautovic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselmek için avantaj yakaladı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi ve yine oyunuyle beğeni topladı.

ATLETICO MADRID İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Inter'e 1-0 kaybeden Atletico Madrid, maçı isabetli şut çekemeden tamamladı. Atletico Madrid tüm kulvarlarda en son 5 Nisan 2022'de Manchester City'ye karşı bir maçı şut çekemeden tamamlamıştı.

Inter ise Şampiyonlar Ligi'nde 2006'dan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında kalesine isabet eden şut görmedi.

DEVLER LİGİ'NDE BUGÜNÜN PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, bu akşam oynanacak Napoli - Barcelona ve Porto - Arsenal maçlarıyla tamamlanacak. İki mücadele de saat 23:00'da başlayacak.