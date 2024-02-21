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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Emre Belözoğlu, G.Saray kadrosunun tarihin en iyisi olduğunu iddia etti. Bu görüşe katılıyor musunuz? Ayrıca Milliyet Gazetesi yazarı, Galatasaraylı gazeteci ağabeyimiz, Güneri Civaoğlu arayıp, ‘İcardi’ye çok faul yapılıyor ancak hakemler vermiyor. Konsey üyeleri bu konuda ne düşünüyor” diye sordu?..

UĞUR MELEKE: FUTBOLUN DOĞASINDA SERTLiK VAR

Galatasaray, sezonun tam da ihtiyacı olan bölümünde yükseltti vitesi. Zira Sparta Prag gibi organize bir takımı elemek ve daha üst turları geçmek için bu oyun seviyesine ihtiyacınız var. Bu sezon Galatasaray’ın yarattığı en büyük fark atak sürekliliği. Atak tamamlayamadıkları, topu rakiplerine kaptırdıkları yerde verdikleri reaksiyon muazzam. Topu geri kazanma hızlarıyla yaratıyorlar farkı. Topu geri kazanma timinin lideri Davinson da son 1 ayda Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı yarattığı oyun farkının sebebi. İcardi gibi, Dzeko gibi, Semih Kılıçsoy gibi yıldız oyuncular elbette daha fazla yaşayacaklar ikili mücadele sertliğini. Futbolun doğasında var bu.

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GÜNTEKiN ONAY: ANKARAGÜCÜ SADECE 6 FAUL YAPTI

Galatasaray’ın güçlü bir oyunu ve yoğun bir pres anlayışı var. Muslera, Davinson Sanchez, Torreira, İcardi ve zaman zaman bunlara Mertens’in de katılmasıyla lig standartlarının üstünde çok kaliteli isimleri var. Ki bunlara Zaha, Ziyech, Tete ve Ndombele tam anlamıyla katılamadı. Ama Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu çok iddialı bir söylem. “İcardi’ye çok fazla faul yapılıyor” görüşüne çok katılmıyorum. Ankaragücü son maçta toplamda sadece 6 faul yapmış. Ayrıca bizim ligde stoperler santrforlara karşı genellikle sert oynuyor. İcardi topu ayağında tutan bir oyuncu değil. O yüzden de çok faule maruz kalması söz konusu değil.

FIRAT AYDINUS: VERiLERE GÖRE DURUM ÇOK FARKLI

1988’de Simovicli, Prekazili, Tanju Çolaklı, 2000’de Taffarelli, Popesculu, Emre Belözoğlulu, 2013’te Drogbalı, Snejderli, Musleralı... Futbolcu CV’leri ve forma giydikleri takımların başarıları baz alındığında, bugünün kadrosunun Galatasaray tarihinin en iyisi olup olmadığı tartışılır. Diğer taraftan Emre Belözoğlu mevcut kadronun, kendisinin de forma giydiği takımdan iyi olduğunu söylüyorsa, bu görüşüne saygı duymak gerekir. İcardi konusunda ise şunu söyleyebilirim; oynadıkları pozisyon itibari ile bu tür oyuncuların faullere maruz kalması normal. Ama verilere bakıldığında bu sezon en çok faul yapılan oyuncular Efecan, Moreno, Mustafa Eskihellaç ve Olawoyin...

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MEHMET ARSLAN: iCARDi BiR FENOMEN

Emre Belözoğlu’nun bu yaklaşımı ister istemez, kendisinin de futbolcu olarak içinde bulunduğu UEFA Kupası’nı kazanan kadroyu akla getiriyor. O takım o güne kadar yapılmayanı yaptı ve oynanmayan futbolu oynadı. 2024 Galatasaray’ı o kadrodan kalite olarak iyi olabilir ama o kadrodan değerli olduğunu düşünmüyorum. İcardi konusuna gelince... O fenomen bir oyuncu. Bir dönem Messi’nin Barcelona’da rakip savunmalarla yaşadığı sorunu yaşıyor olabilir. Onu durdurmak için rakip her türlü yola başvuruyor. Ama ben hakemlerin ona yapılan faullere göz yumduğunu düşünmüyorum.

2- F.Bahçe ilk devresinde çok acı çektiği Rize maçını ikinci yarıda kazandı. Bu galibiyetin mimarı yaptığı değişiklerle İsmail Kartal mıydı?

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FIRAT AYDINUS: OYUNA ALDIĞI ÜÇ OYUNCU SKORA KATKI YAPTI

Kesinlikle... Nasıl ki İsmail Kartal puan kaybedilen Samsun ve Alanya maçlarındaki değişiklik tercihleriyle eleştiri yağmuruna tutulduysa, Rize maçında galibiyeti getiren devre arası hameleleriyle de takdir edilmeli. Mert Hakan, İrfan Can ve özellikle sürpriz bir şekilde Serdar Dursun’u sahaya sürmesi ve bu üç oyuncunun da direkt ya da dolaylı olarak skora katkı yapması, İsmail Hoca’nın değişikliklerinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu.

UĞUR MELEKE: iSMAiL HOCA, GÖZÜ PARLAYANI BULDU ADETA KULÜBEDEN

F.Bahçe'nin Rize’de yaptığı 3 değişikliğin galibiyeti getirdiği bir gerçek. Ancak bu 3 değişikliğin ikisi, Cengiz-Szymanski yerine İrfan-Mert pekala 1. dakikada da yapılabilecek tercihlerdi. Zira son dönemde net biçimde düşen performanslar vardı ve İsmail Kartal gereğinden fazla ısrar etti aynı oyuncularda. Ancak Kartal’ın 46’da Serdar Dursun’u oyuna alması tabii ki ekstrem bir tercih. İsmail Hoca, gözü parlayanı buldu adeta kulübeden.

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MEHMET ARSLAN: EZBERLERi BOZAN BiR TEKNiK ADAM PERFORMANSI

İsmail Kartal hem kendi hem de kamuoyunun ezberini bozan bir teknik adam performansı gösterdi Rize’de. Çoğu zaman eleştirdiğimiz oyuncu değişiklerinden radikal bir dönüş yaptı. Sanıyorum bu değişiklikler, “Taktik açıdan yetersiz” eleştirileri alan İsmail Kartal’ın teknik direktörlük yaşamında da bir gelişme olacak.

GÜNTEKiN ONAY: SZYMANSKi’NiN FORMSUZLUĞU VE FRED’iN YOKLUĞU ETKiLiYOR

İşler yolunda gitmediği zaman bazen radikal değişiklikler yaparsınız. İsmail Hoca Samsun beraberliğinde bunu yaptı ama tutmadı. Rize’de 3 değişiklikle saha koşullarına daha uygun, yüksek mücadele gücü sağlayacak hamlelerle istediğini aldı. Bu durum bence Rizespor maçına özeldi. Fenerbahçe’de Szymanski’nin düşük performansı ve Fred’in yokluğu oyunu olumsuz etkiliyor.

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3- Beşiktaş, Konyaspor önünde İstanbul’da 2-0 kazandı ama oynadığı futbol büyük tat vermedi. Yenilenmiş Beşiktaş’ı siz nasıl buldunuz?

GÜNTEKiN ONAY: FERNANDO SANTOS’LU TÜM iLK YARILARDA AYNI SENARYO

Beşiktaş iç sahada dolu tribünler önünde ligde 19. sırada bulunan Konya karşısında ilk yarıdaki futboluyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Santos yönetiminde dikkat ederseniz tüm ilk yarılarda rakipler topla daha fazla oynadı ve Beşiktaş üretemedi. Al-Musrati Beşiktaş’ın tam aradığı oyuncu. Muci ise çok hareketli ve yetenekli.

MEHMET ARSLAN: BEŞiKTAŞ’IN EKSiK YANI COŞKU VE TEMPO

Galibiyet güzel ama coşku ve tempoyla gelen galibiyet daha güzel. Beşiktaş’ın en eksik yanı o. Tempo yok takımda. Hele ilk yarı, futbol adına kâbus gibiydi. Ligin dibindeki takıma karşı bir İnönü klasiği bekliyorsunuz ama reaksiyon göremiyorsunuz. Al-Musrati ve Muci öne çıkıyorlar ama sezon sonuna kadar Beşiktaşlılar bu futbola mahkûm izlenimini silecek bir aksiyona sahip değiller.

FIRAT AYDINUS: TARAFTAR iÇiN OYUN KARAKTERi SONUÇTAN ÖNCE GELiR

Bu oyun anlayışı eleme veya tek maç üzerinden oynanan organizasyonlarda başarı getirebilir ve belki Türkiye Kupası’nın kazanılmasını da sağlar ama gelecek sezon Beşiktaş’ın ismi ve hedefleriyle örtüşmez, taraftarı tatmin etmez. Taraftarın gözünde oynanan oyunun karakteri sonuçtan önce gelir. Kendindeki o isyankar ve mücadeleci ruhu görmek ister sahada.

UĞUR MELEKE: SEMiH VE MUCi, ÜZERLERiNE GELECEK KURULABiLECEK iKiLi

Beşiktaş için sezon bir kez temmuzda başlamıştı; ikinci kez de pazartesi gecesi saat 9’da (Konya maçının 46’ncı dakikasında) başladı adeta. Santos’un takımı diğer tüm maçlarda olduğu gibi ilk devreyi yine çöpe attı ve ikinci yarıda daha istekli, daha etkililerdi. Geçtiğimiz hafta Kayseri’de sağa hapsedilen Muci’nin bu kez alışık olduğu yerde, santrfor arkasında oynaması önemliydi. Semih’le Muci, Beşiktaş’ın üzerine gelecek kurabileceği bir ikili gibi.

4- Trabzon, Pendik’te kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Onuachu ve Pepe’nin dönüşüyle 3.’lük hedefi için avantajlı konuma geçti mi?

UĞUR MELEKE: PENDiK MAÇINDA BÜYÜK TAKIM GiBi OYNADILAR

Trabzonspor için bu sezonun kırılma maçı, İnönü’de 2-0 kaybettikleri Beşiktaş müsabakasıydı. O gün Semih Kılıçsoy’u durduramadılar ama tüm istatistiklerde, iştahta, arzuda, tutkuda rakiplerinin önündeydiler. Rakip ceza alanında topla buluşmada 27-10 üstünlük kurdular. Daha sonra Hatay ve Pendik maçlarında da sürdü bu iştah. Pendik maçının ikinci devresinde büyük takım gibi oynadılar, 1-0’dan sonra da aramaya devam etmeleri ve ikiyi bulmaları önemliydi.

MEHMET ARSLAN: ONUACHU VE PEPE OYNADIĞINDA DAHA FARKLI BiR TRABZON OLUYOR

Futbol, kaliteli oyuncuların varlığı ve uyumuyla güzel. Trabzonspor, Onuachu ve Pepe’den yoksun çıktığı her maçta zorluk yaşadı. Arzu ettiği o uyumu ve oyunu yansıtamadı sahaya. Özellikle Onuachu’nun rakip savunma üzerinde oluşturduğu baskı takımın geneline yayıldığında daha baskılı ve farklı bir Trabzonspor çıkıyor ortaya. Bu iki oyuncunun takıma katkısı yüzde 50 civarında. Bu da onları üçüncülük konusunda iddialı kılıyor.

GÜNTEKiN ONAY: OYUN DAHA POZiTiF AMA HAMSiK VE BAKASETAS KALiTESi HÂLÂ YOK

Trabzon’da kriz bitti. Oyun daha pozitif. Onuachu ve Pepe’nin gelişiyle hücumdaki sorunları aşacaklardır. Meunier takıma büyük güç kattı ve özellikle Onuachu’ya çok gol attıracağını düşünüyorum. Ancak her şeye rağmen orta alanda bir Hamsik, Bakasetas kalitesi hâlâ yok.

FIRAT AYDINUS: SON ANA KADAR GALiBiYETi KOVALAYAN BiR TAKIM VARDI

Üst üste alınan mağlubiyetler sonrası böyle bir galibiyet serisi yakalamak, üçüncülük hedefi yolunda Trabzonspor açısından çok önemliydi. Belki oyun olarak tatmin etmese de gerek Türkiye Kupası ve gerek ligdeki maçlarda son ana kadar galibiyeti kovalayan ve skor bulmayı başaran bir Trabzonspor vardı sahada.