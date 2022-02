Batur Altıparmak: Fenerbahçe'nin Caner Erkin kararı yanlış

Haberin Devamı

Radyospor'a konuşan Altıparmak, "Celta Vigo'dan Okay'ı çıkarmak kolay olmadı. 14-15 gün orada kaldım. Zor bir kulüp. Valencia da Okay'ı istedi; ama sonuçta kararı Celta verdi. Getafe ile anlaştıkları için biz de Getafe'yi tercih ettik. Premier Lig'i düşünüyorduk; ama Premier Lig'de hiçbir takım Okay profilinde bir oyuncu aramıyordu; o nedenle İngiltere seçeneceği olmadı. İspanya'da Valencia ve Getafe dışında da kulüpler vardı; ama biz onları düşünmedik.

Okay, Celta'da ilk sezonunda sürekli oynadı. İkinci sezonunda daha az süre aldı ve devre arasında West Bromwich'e kiralık gitti. Bu sezon için tamamen teknik direktör tercihi nedeniyle süre alamadı. Celta yönetimine de söyledim. Son dört beş maçta başarılılar; ama sezon başında Okay iyi oynadığı hâlde sonrasında şans vermemesi ilginç. 12-13 oyuncu ile oynamayı tercih etti. Bu durumda bizim de ayrılmaktan başka bir şansımız yoktu. Getafe ile Celta Vigo arasında, Okay için yapılan anlaşmada iki satın alma maddesi var. Bir tanesi belli bir başarı kriteri var, o tutturulsa otomatik olarak ödenecek rakam; tutturulmadığı vakit, Getafe'nin isteğine bağlı olarak, ödeyip satın alma önceliğine sahip olacağı bir rakam" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDINIZ MI?

Adın sürekli Galatasaray 'la anılan Okay Yokuşlu için "Türkiye'den teklif aldınız mı" sorusuna Altıparmak, "Evet Avrupa'da devam etme ihtimalini sordular. Ama ben oyuncum Avrupa'da devam etme şansına sahipse, Türkiye'deki kaos ortamına sokmak istemiyorum. Türkiye'de daha fazla para veriyorlar; ama sonrasında büyük bir baskı unsuru oluşturup, bu kadar para verdiler neden oynamıyor diyorlar. Futbolcu ilk sezonunda çok fazla oynamadı diye baskı oluşturmayın. Oyunculara sabır gösterilmeli; taraftar baskısı nedeniyle bu oyuncuların üstüne gidilmemeli" şeklinde cevap verdi.

CANER ERKİN İLE İLGİLİ VERİLEN KARAR YANLIŞ

Caner Erkin, sezon başında Fenerbahçe 'den ayrıldığı için üzülmüştüm; ama Karagümrük, sahip çıktı. O da elinden geleni yapıyor. İstenilmediği yerde kalmaz. Fenerbahçe'den ayrılmasına neden olacak şekilde verilen kararın doğru olmadığını düşünüyorum. Pereira geldi; bazı oyuncuları istemedi. Yönetim de bu karara uydu; ama hata yaptılar. Kulüp oyuncuları hocaya verir, hoca da altenatif bir kaç oyuncu ister, olması gereken budur. Ozan Tufan gönderildi alındı, Caner gönderildi. Steven Caulker alındı, gönderildi. Neden Fenerbahçe'nin oyuncusu değersizleştirilsin. Yurtdışından gelen antrenörler ve izleme ekipleri, Türkiye'de takımların sistemi yok, spontane oynuyorlar diyorlar. Yetenek var; ama sistem yok" dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ, NEDEN AVRUPA'YA GİTMEDİ?

Temsilciliğini üstlendiği İrfan Can Kahveci ilgili de açıklama yapan Altıparmak, "İrfan Can, Başakşehir'den Fenerbahçe'ye gelirken, adale sakatlığı yaşamıştı. Geldiğinde 4 hafta oynayamamıştı. Sonrasında başladı, iyi oynadı. Bu sezonun başlangıcında iyi oynadı, aynı yerden tekrar sakatlandı: fakat bu 3. sakatlığı adale sakatlığı değil. Darbeye bağlı, omuzdaki kırık. Başakşehir'de neden sakatlanmadı bu çocuk. Neden başka takıma gelince sakatlıklar oldu. Oyuncunun daha fazla dinlenmesi gerekirdi. Bireysel antrenmaran ziyade toplu antrenmanların aynı standartta olması gerekirdi. Pek çok neden olabilir. Ayrıca takım istediği sonuçları alamayınca bu tek tek oyuncuların performansına da yansıyor. İrfan, Fenerbahçe'ye transferi öncesinde Avrupa'dan ilgilenenlar vardı; ama Başakşehir'in istediği parayı veren takım yoktu. Ama olsaydı, İrfan Can'ı Avrupa'yı tercih ederdik. Zaten bizim amacımız Avrupa'da seçenek varsa; mutlaka bunu değerlendirmektir. Biz 2019'a kadar Türkiye'den Avrupa'ya giden 33 oyuncundan 14'ünü biz gönderdik ve Türkiye'ye 50 milyon Euro katmadeğer oluşturduk" dedi.

SPOR ARENA ÖZEL RÖPORTAJ - SÜLEYMAN HURMA

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Spor Arena'nın konuğu oldu. Deneyimli yönetici, kulübünün performansı, merak edilen transferleri, Francesco Farioli tercihi, geçmişten günümüze uzanan yaşanmışlıkları ile sahibi olduğu Fatih Karagümrük ve kendisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Süleyman Hurma, Paris Saint-Germain Sahibi Nasser Al Khelaifi'den Bruno Fernandes'e uzanan Fatih Karagümrük ilişkisini, en büyük hedefi olan Chelsea'li Ross Barkley'i ve Karagümrük'ün stat ile tesis probleminin çözülmemesi halinde kulübü bırakacağını da duyurdu.