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Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

#Fenerbahçe#Slavia Prag#Maurizio Mariani
Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Perşembe günü sahasında Slavia Prag ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin 17 Şubat Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Slavia Prag ile yapacağı maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

20:45'te başlayacak mücadelede Mariani'nin yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçını yönetmişti

Maurizio Mariani, Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi grubunda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadığı maçı yönetmişti. Maçın sonlarında Pelkas'ın kullandığı penaltıda kaleciden dönen topu Berisha ağlara göndermiş ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayılıp endirekt serbest vuruş kararı verilmişti.

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#Fenerbahçe#Slavia Prag#Maurizio Mariani

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