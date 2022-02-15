Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin 17 Şubat Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Slavia Prag ile yapacağı maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

20:45'te başlayacak mücadelede Mariani'nin yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçını yönetmişti

Maurizio Mariani, Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi grubunda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadığı maçı yönetmişti. Maçın sonlarında Pelkas'ın kullandığı penaltıda kaleciden dönen topu Berisha ağlara göndermiş ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayılıp endirekt serbest vuruş kararı verilmişti.