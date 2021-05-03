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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray

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Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarın oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 28 maçta 21 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise ligde çıktığı 29 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 18'ini kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 87-73 kazanmıştı.

Basketbol Süper Liginde erteleme maçında Fenerbahçenin konuğu Galatasaray

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