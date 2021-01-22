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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Başakşehir'in konuğu Rizespor! 3 futbolcu ceza sınırında...

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Başakşehir'in konuğu Rizespor! 3 futbolcu ceza sınırında...
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

Türkiyenin konuştuğu hediye Galatasaray ile Başakşehirin İrfan Can Kahveci zirvesinde...
Türkiye'nin konuştuğu hediye! Galatasaray ile Başakşehir'in İrfan Can Kahveci zirvesinde...

- Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Başakşehirin konuğu Rizespor 3 futbolcu ceza sınırında...


- Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

 

Başakşehirin konuğu Rizespor 3 futbolcu ceza sınırında...

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