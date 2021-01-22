Başakşehir'in konuğu Rizespor! 3 futbolcu ceza sınırında...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

- Eksikler



Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.





- Üç futbolcu ceza sınırında



Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

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