Başakşehir'den rekor transfer! Ndayishimiye'nin yeni takımı belli oldu

Haberin Devamı

Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yi Fransa'ya göndermeye hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre Başakşehir, Nice ile Youssouf Ndayishimiye transferi için bonuslar dahil 16 milyon euro ve sonraki satıştan %20 payda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Burundili futbolcunun kısa süre içerisinde yeni takımına katılmak için yola çıkması bekleniyor.

Net bonservis bedeli resmen açıklandığında Başakşehir, 14 milyon 250 bin euroluk Cengiz Ünder'i geçip tarihinin en büyük futbolcu satışını yapmış olacak.

Ndayishimiye mucizesi! Galatasaray'ın kapısından döndü, asgari ücretle Malatya'ya geldi

2019/20 sezonu ara transfer döneminin son gününde 45 bin euro bonservis ve asgari ücret maaşa Yeni Malatyaspor'a gelen, yıldızını parlattıktan sonra 2.1 milyon euro karşılığında Başakşehir'e transfer olan Ndayishimiye deyim yerindeyse 2 yıl içerisinde bir peri masalı yaşadı.

Haberin Devamı

2015/16 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, Afrika U23 Uluslar Kupası'nda Nijerya ile şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Azubuike Okechukwu'yu 200 bin Euro bedelle Bayelsa United'dan kadrosuna kattı. 18 yaşında geldiği Malatyaspor'da değişilmez isim olan Azubuike, ilk sezonunda 28, ikinci sezonunda 31 maça çıktı. 2016/17'de Malatyaspor'la şampiyonluk yaşayan Nijeryalı, 2017/18'de sergilediği performansla dikkkatleri üzerine çekti.

200 bin Euro alış, 2 milyon Euro satış

29 resmi maça çıkan Azubuike, Mısır ekibi Pyramids'e 2 milyon Euro bedelle transfer oldu. Malatya ekibine ciddi bir bonservis bedeli kazandıran Azubuike, yarım sezonluk Mısır macerasının ardından Süper Lig'e Çaykur Rizespor formasıyla adım attı. Rize'deki hocası Okan Buruk, Başakşehir'in başına geçince Azubuike de İstanbul'un yolunu tuttu, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadı.

Azubuike'nun boşluğunu doldurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, kadroya takviyeler yapsa da bir türlü aradığı ismi bulamadı. 2019/20 sezonunda zor günler geçiren Sarı Kırmızılı ekip, devre arasında sadece 45 bin euro bonservis bedeliyle Aigle Noir FC de Makamba'dan Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Asgari ücretle Malatya'ya geldi

Ülkesi Burundi dışında ilk kez futbol oynayacak olan Youssouf, asgari ücretle Malatya'ya geldi. 8 maça çıkan Youssouf, 1 gol, 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle Malatyaspor'un bankoları arasına giren Youssouf, zamlı sözleşmeyi de kaptı.

Tercihi Başakşehir'den yana

2020/21'de Süper Lig'de 19 maça çıkan ve Fenerbahçe ile Ankaragücü ağlarını sarsan 22 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminin gözdeleri arasında yer aldı. Anderlecht, Galatasaray ve Başakşehir'in takibinde olan Youssouf, transferin son gününde Turuncu Lacivertli ekibe imza attı.

Haberin Devamı

Yeni Malatyaspor'un kasası doldu

Malatyaspor, 200 bin Euro'ya alıp 2 milyon Euro'ya sattığı Azubuike'nin ardından, 45 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Ndayishimiye'den de 2.1 milyon Euro gelir elde etti. Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferinde bir sonraki satıştan alınması gereken yüzde 20'lik payın 350 bin avro karşılığında Başakşehir'e verildiği ve bu paranın da dönemin Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in iki şirketine aktarıldığı iddia edildi.

Galatasaray'da 2017'de beğenilmedi, 2021'de transfer etmek istendi

Fanatik'in derlediği habere göre; Galatasaray'ın 2017 yılında altyapıda Youssouf'u denemeye aldığı ve beğenmediği ortaya çıkmıştı. Galatasaray, 2021'de Fatih Terim döneminde Yeni Malatya’nın 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif yaptı. Ancak oyuncunun ve kulübünün tercihi Başakşehir'den yana oldu. Azubuike, ilerleyen dönemde düşüşe geçerken Ndayishimiye adeta patlama yaptı.

Haberin Devamı

Emre Belözoğlu'nun bankosu oldu! Golcü stoper...

Yeni Malatyaspor'da ağırlıklı olarak ön liberoda oynayan ve geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde 28 maçta 1 gol, 3 asistle skor katkısı veren Burundili oyuncu, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle adından söz ettirdi. İsmi Bordeaux ile ciddi şekilde anılmasına rağmen takımda kalan, stoper bölgesinde vazgeçilmezler arasına giren yıldız oyuncu, bu sezon tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkıp 4 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi elemeleri ve gruplarında çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.