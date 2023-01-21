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Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi transfer görüşmesi! Haji Wright ve Güray Vural...

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#Transfer#Galatasaray#Haji Wright
Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi transfer görüşmesi Haji Wright ve Güray Vural...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 09:43

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, kritik maç öncesi Akdeniz ekibiyle iki isim için transfer görüşmesi yapacak.

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Son 11 resmi maçını kazanarak ligde liderlik koltuğunda oturan ve kupada da çeyrek finale yükselen Galatasaray bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda hedef serisi devam ettirmek.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi konuk ekip yönetimiyle transfer görüşmesi yapacak. Uğur Çiftçi için Sivasspor ile anlaşan ancak Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmek istememesi üzerine transferin çıkmaza girmesiyle Galatasaray'da rota yeniden Güray Vural'a döndü. 34 yaşındaki futbolcunun en azından sezon sonuna kadar sol bek pozisyonunu idate etmesi planlanıyor.

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HAJI WRIGHT İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Habere göre Galatasaray yönetimi, Güray Vural'ın yanı sıra Haji Wright için de bugün maçtan önce Antalyaspor cephesiyle görüşecek. İki kulüp yöneticilerinin Nef Stadı'nda bonservis pazarlığı yapacağı belirtildi.

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Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen 24 yaşındaki ABD'li golcü için Avrupa kulüplerinden de teklif alan Antalyaspor'un 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Galatasaray yönetimi bu rakamı başarı bonusları ve sonraki satıştan yüksek pay gibi maddelerle aşağı çekmeye çalışacak.

ŞUBAT AYINA KALMAYACAK

Galatasaray cephesinin planı, yeni santrfor transferini Şubat ayına kalmadan tamamlamak. Süper Lig'den Haji Wright'la ilgilenen Sarı-Kırmızılı kulübün gündeminde Premier Lig'den Fofana, Mateta gibi yıldızlar da var. Yönetim diğer taraftan Icardi'nin de bonservisini almak üzere girişimlerde bulunuyor. Özellikle bu haftadan itibaren transfer temaslarının daha da sıklaştırılması bekleniyor.

İSTANBUL'A GETİRİLMEDİ

Antalyaspor'Da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik var. Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları, Fernando Martins ve Kudryashov ise kart cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Bu futbolcular takımla birlikte İstanbul'a gelmedi.

 

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#Transfer#Galatasaray#Haji Wright

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