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Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde için Parma'ya yeni teklif!

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#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde
Fenerbahçeden Jayden Oosterwolde için Parmaya yeni teklif
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 13:15

Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için Parma'ya yeni bir teklif yaptı.

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Ara transferde ilk olarak Samet Akaydin'i kadrosuna katan, iç transferde ise İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatıp Bruma'nın bonservisini alan Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar hız kazandı.

İtalya Serie B ekibi Parma'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'yi bir süredir gündeminde tutan Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hollandalı sol bek için yaptığı ilk tekjlif reddedilen Sarı-lacivertli yönetim, 6 milyon euro ve başarı bonuslarının olduğu yeni bir teklif ile Parma'nın kapısını çaldı.

10 milyon euro isteyen ve indirime yanaşmayan Parma'nın yeni teklife vereceği cevap beklenmeye başlandı.

21 yaşındaki Jayden Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla 19 maça çıkıp 1 gol attı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde

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