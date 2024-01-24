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Başakşehir'de Emirhan İlkhan'dan penaltı sözleri: Büyük takımlara çalmak daha kolay! Bu ligin figüranı değiliz

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#Başakşehir#Fenerbahçe#Emirhan İlkhan
Başakşehirde Emirhan İlkhandan penaltı sözleri: Büyük takımlara çalmak daha kolay Bu ligin figüranı değiliz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 22:45

Fenerbahçe'ye 90+4'te yediği golle mağlup olan Başakşehir'de Emirhan İlkhan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Başakşehir'in genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın sözleri şu şekilde:

90 dakika iyi mücadele ettik. Olmadık bir kırmızı kart gördük. Ondan sonraki süreç çok zorlaştı. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi mücadele etmek zor. Elimizden geleni yaptık. Penaltı mı, değil mi görmedim. Şanssız bir penaltıyla 1-0 mağlup olduk. Büyük takımlara penaltı çalmak daha kolay. Biz de bu ligin figüranı değiliz. 90 dakika mücadele ettik. Sonuç 1-0 ile tecelli oldu. Konyaspor maçından 3 puanla ayrılacağız.

Fiziksel olarak hazır bir takımız. Hocamızın verdiği taktikle savunmayı 5'ledik, kanalları kapattık. Fenerbahçe illaki pozisyonlar bulacaktı, buldular da... İyi bir savunma performansıyla penaltıya kadar gol yemedik. Penaltı olmasa belki yine gol yemeyecektik ve 1 puan alacaktık. Üzgünüz.

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#Başakşehir#Fenerbahçe#Emirhan İlkhan

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